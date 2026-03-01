Легкоатлетка Комерфорд, бронзовый призер Паралимпиады-2024 и чемпионка мира-2025 в беге на 100 метров, выразила разочарование из-за допуска россиян и белорусов на Паралимпийские игры под национальными флагами. Цитирует спортсменку Rte.ie.

Что сказала Орла Комерфорд о допуске россиян?

Ситуация ее действительно разочаровывает, ведь на Олимпийских играх в Париже этих спортсменов не было, и тогда соревнования проходили легко, без их присутствия.

Комерфорд добавила, что видеть их на Паралимпийских играх после этого также очень разочаровывает.

Она выразила надежду, что это не затмит достижения других спортсменов и их невероятные выступления.

Комерфорд отметила, что спорт и политику не следует разделять.

Мы действительно хотим убедиться, что наш спорт чистый, что наш спорт справедливый, что мы не поддерживаем страны, которые наносят вред другим. Это что-то, что является центральным в моих собственных убеждениях, а также в спорте. Люди говорят, что спорт не является политическим, но спорт является политическим. Все является политическим,

– добавила параспортсменка.

Какие страны не будут присутствовать на открытии Паралимпиады-2026?

Церемония открытия Зимних Паралимпийских игр-2026 (6 марта, Верона, Италия) оказалась в центре скандала из-за решения МОК разрешить спортсменам из России и Беларуси соревноваться под национальными флагами и с гимнами.