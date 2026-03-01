"Спорт є політичним": чемпіонка світу Орла Комерфорд про участь росіян на Паралімпіаді
- Чемпіонка світу Орла Комерфорд висловила розчарування через допуск росіян та білорусів на Паралімпіаду під національними прапорами.
- Вона вважає, що спорт є політичним і важливо, щоб спорт залишався чистим і справедливим, без підтримки країн, які завдають шкоди іншим.
Після допуску Росії та Білорусі на Паралімпіаду та дозволу використання державної символіки багато учасників відмовляються брати участь у церемонії відкриття. З цього приводу також висловилася чемпіонка світу з Ірландії Орла Комерфорд.
Легкоатлетка Комерфорд, бронзова призерка Паралімпіади-2024 і чемпіонка світу-2025 у бігу на 100 метрів, висловила розчарування через допуск росіян та білорусів на Паралімпійські ігри під національними прапорами. Цитує спортсменку Rte.ie.
Дивіться також Росія та Білорусь зривають Паралімпіаду-2026 – хто оголосив бойкот церемонії відкриття
Що сказала Орла Комерфорд про допуск росіян?
Ситуація її дійсно розчаровує, адже на Олімпійських іграх у Парижі цих спортсменів не було, і тоді змагання проходили легко, без їхньої присутності.
Комерфорд додала, що бачити їх на Паралімпійських іграх після цього також дуже розчаровує.
Вона висловила надію, що це не затьмарить досягнення інших спортсменів і їхні неймовірні виступи.
Комерфорд зазначила, що спорт і політику не слід розділяти.
Ми дійсно хочемо переконатися, що наш спорт чистий, що наш спорт справедливий, що ми не підтримуємо країни, які завдають шкоди іншим. Це щось, що є центральним у моїх власних переконаннях, а також у спорті. Люди кажуть, що спорт не є політичним, але спорт є політичним. Все є політичним,
– додала параспортсменка.
Які країни не будуть присутні на відкритті Паралімпіади-2026?
Церемонія відкриття Зимових Паралімпійських ігор‑2026 (6 березня, Верона, Італія) опинилася в центрі скандалу через рішення МОК дозволити спортсменам з Росії та Білорусі змагатися під національними прапорами та з гімнами.
- Україна – повний бойкот урочистих заходів через участь росіян і білорусів та попросила не показувати український прапор під час відкриття,
- Польща – уряд та спортивні кола оголосили, що не братимуть участь у відкритті,
- Естонія – не лише бойкот відкриття, а й відмова транслювати церемонію,
- Фінляндія – рішення пропустити церемонію підтримали на прохання України,
- Латвія – бойкот і заява про вимогу не використовувати їхній прапор на відкритті,
- Чехія – чітка позиція проти участі росіян і білорусів у Паралімпійських іграх, що призвела до бойкоту,
- Нідерланди – делегація теж приєдналася до бойкоту церемонії,
- Литва – прем'єрка скасувала поїздку на відкриття на знак протесту,
- Хорватія – урядові представники відмовилися бути присутніми на заході,
- Канада – заявила, що не буде присутня на відкритті у знак солідарності з Україною.