Призер літньої Паралімпіади з України їде на зимову: де він виступатиме
- Паратлет Павло Баль, який здобув медаль у перегонах на гендбайках у Парижі 2024 року, тепер виступатиме на лижних і біатлонних трасах в Мілані та Кортіні.
- Україна планує бойкотувати церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026 через участь росіян і білорусів, але братиме участь з рекордним представництвом у 35 спортсменів.
Паратлет Павло Баль унікальним чином поєднує літні та зимові види спорту: у Парижі у 2024 році він здобув медаль у перегонах на гендбайках, а тепер підкорюватиме лижні та біатлонні траси в Мілані і Кортіні.
Чоловік мав непросту долю, але впорався з викликами і вже переписав історію українського паралімпійського спорту. Зараз він вирушає на свою третю Паралімпіаду за чотири роки, пише "Трибуна".
Дивіться також "Ми не готуємо шолом пам'яті": як українці реагуватимуть на росіян під час Паралімпіади
Чому Павло Баль бере участь і в літніх, і в зимових Іграх?
Чоловік втратив ноги, коли працював на будівництві і потрапив у важку ДТП. Дружина підтримала Павла і надихнула його займатися спортом.
Баль дізнався про історію американки українського походження Оксани Мастерс, яка водночас займалася лижними перегонами і велоспортом. Саме у цих дисциплінах почав тренуватися і він.
Придбати гендбайк за 15 тисяч доларів було не під силу родині, тож Павло конструював його сам. Згодом знайшов спонсора і зміг довзолити собі професійне обладнання.
І хоча дебютував Баль на Паралімпіадах саме у зимових видах – лижах та біатлоні – успіх прийшов до нього пізніше на Літніх Іграх.
Павло Баль на Зимовій Паралімпіаді-2022 / фото з сайту ЛОВА
Як Павло Баль увійшов в історію українського параспорту?
У Парижі в 2024 році Павлу вдалося здобути свою першу паралімпійську нагороду – він фінішував третім у шосейній гонці на гендбайках у класі H5, де спортсмени керують велосипедом руками у положенні сидячи чи на колінах.
Як пише "Суспільне Спорт", для України це була перша в історії медаль у цьому виді паралімпійської програми.
Тепер мета Павла – знову стати першим в історії, але вже як медаліст водночас і літніх, і зимових Ігор. У Мілані та Кортіні він братиме участь у перегонах і біатлоні.
Що потрібно знати про Паралімпійські ігри-2026?
- Ігри розпочнуться 6 березня, але Україна, як і низка інших країн, бойкотуватиме церемонію відкриття через участь росіян і білорусів.
- Наша делегація складається з 35 спортсменів – 25 паратлетів та 10 гайдів, які супроводжуватимуть на дистанції учасників змагань з вадами зору.
- Таке представництво – рекордне в історії України на Зимових Паралімпіадах.