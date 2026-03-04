Призер літньої Паралімпіади з України їде на зимову: де він виступатиме

Паратлет Павло Баль унікальним чином поєднує літні та зимові види спорту: у Парижі у 2024 році він здобув медаль у перегонах на гендбайках, а тепер підкорюватиме лижні та біатлонні траси в Мілані і Кортіні.

Чоловік мав непросту долю, але впорався з викликами і вже переписав історію українського паралімпійського спорту. Зараз він вирушає на свою третю Паралімпіаду за чотири роки, пише "Трибуна".

Чому Павло Баль бере участь і в літніх, і в зимових Іграх?

Чоловік втратив ноги, коли працював на будівництві і потрапив у важку ДТП. Дружина підтримала Павла і надихнула його займатися спортом.

Баль дізнався про історію американки українського походження Оксани Мастерс, яка водночас займалася лижними перегонами і велоспортом. Саме у цих дисциплінах почав тренуватися і він.

Придбати гендбайк за 15 тисяч доларів було не під силу родині, тож Павло конструював його сам. Згодом знайшов спонсора і зміг довзолити собі професійне обладнання.

І хоча дебютував Баль на Паралімпіадах саме у зимових видах – лижах та біатлоні – успіх прийшов до нього пізніше на Літніх Іграх.



Павло Баль на Зимовій Паралімпіаді-2022 / фото з сайту ЛОВА

Як Павло Баль увійшов в історію українського параспорту?

У Парижі в 2024 році Павлу вдалося здобути свою першу паралімпійську нагороду – він фінішував третім у шосейній гонці на гендбайках у класі H5, де спортсмени керують велосипедом руками у положенні сидячи чи на колінах.

Як пише "Суспільне Спорт", для України це була перша в історії медаль у цьому виді паралімпійської програми.

Тепер мета Павла – знову стати першим в історії, але вже як медаліст водночас і літніх, і зимових Ігор. У Мілані та Кортіні він братиме участь у перегонах і біатлоні.

Що потрібно знати про Паралімпійські ігри-2026?