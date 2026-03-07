Росіян освистали на відкритті Паралімпіади-2026
- Російську команду освистали на церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 у Вероні, на яку вони вперше з 2014 року прибули під власним прапором.
- Українська делегація, а також офіційний транслятор Суспільне, бойкотували церемонію на знак протесту проти участі росіян у Паралімпіаді.
Вперше з 2014 року збірна Росії взяла участь у церемонії відкриття Паралімпійських ігор під власним прапором. Глядачі на античній Арені у Вероні, де відбувався Парад паратлетів, зустріли команду країни-агресора непривітно.
Участь росіян фактично зіпсувала свято інклюзивного спорту, адже змусила десятки країн, включно з Україною, бойкотувати офіційні заходи Паралімпіади. Схоже, італійці вирішили показати, що таким спортсменам вони не раді, пише RFI.
Як зустрічали росіян на церемонії відкриття Паралімпійських ігор?
До Паралімпійських ігор були допущені шість спортсменів-паралімпійців з Росії і ще чотири із сателіта агресора Білорусі.
Як зазначає France24, прапороносцями команди країни-вбивці були визначені лижниця Анастасія Багіян і представник Росії у гірськолижному спорті Олексій Бугаєв.
Під час виходу росіян на античну Арену у Вероні глядачі зустрічали команду оглушливим свистом і негативними вигуками.
Натомість поява українського прапора викликала тривалі оплески – хоча українська делегація наполягала на тому, щоб український стяг не був показаний на церемонії відкриття і не з'являвся в одному просторі з російським триколором ганьби.
Жоден з українських спортсменів або представників офіційної делегації на Параді паратлетів не з'явився. Офіційний транслятор в Україні Суспільне також проігнорував церемонію на знак протесту проти участі росіян у Паралімпіаді.
Що потрібно знати про Паралімпійські ігри-2026?
Зимова Паралімпіада в Мілані і Кортіні триватиме з 6 до 15 березня 2026 року.
Буде розіграно 79 комплектів медалей у шести видах паралімпійського спорту.
Україна представлена одразу 25 спортсменами, яких супроводжують 10 атлетів-гайдів. Це рекордне наше представництво на зимових Паралімпійських іграх.
Загалом участь у Паралімпіаді беруть 56 країн, включно з, на жаль, Росією і Білоруссю.