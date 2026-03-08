Українці влаштували фурор на Паралімпіаді: одразу п'ятеро біатлоністів у топ-6 гонки
- Українські парабіатлоністи на Паралімпіаді-2026 здобули дві медалі в індивідуальній гонці: Максим Мурашковський отримав срібло, а Дмитро Суярко - бронзу.
- П'ятеро українців фінішували в топ-6 гонки, серед них Ярослав Решетинський, Олександр Казік і Анатолій Ковалевський.
Українські парабіатлоністи продовжують домінувати на Паралімпіаді-2026. В індивідуальній гонці наші спортсмени здобули ще дві медалі, а одразу п'ятеро українців фінішували в топ-6.
Збірна України вкотре продемонструвала потужний виступ у парабіатлоні на зимових Паралімпійських іграх-2026. В одній із гонок українці фактично окупували верхню частину протоколу, передає 24 Канал.
В якій гонці тріумфували українці?
Українські парабіатлоністи здобули одразу дві медалі в індивідуальній гонці в класі спортсменів з порушенням зору. Максим Мурашковський став срібним призером, поступившись переможцю трохи більше ніж дві хвилини. Бронзову нагороду виборов Дмитро Суярко, який допустив один промах на стрільбі.
Перемогу в індивідуальній гонці здобув представник Китаю Дан Хесон, який подолав дистанцію за 31:31,9 та відстрілявся без промахів.
П'ятеро українців у топ-6
Окрім медалістів, до першої шістки потрапили ще троє представників України.
Четвертим фінішував Ярослав Решетинський, п’яту позицію посів Олександр Казік, а шостим став Анатолій Ковалевський.
Парабіатлоністи продемонструвавши одну з найпотужніших гонок для збірної України на нинішній Паралімпіаді.
Україна на Паралімпіаді-2026
На цьогорічних зимових Іграх українці здобули вже 10 нагород – 3 золотих, 2 срібні та 5 бронзових.
Олександра Кононова сьогодні додала до золота Паралімпіади бронзову медаль.
Вище України в медальному заліку розташувався лише Китай.