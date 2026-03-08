Сборная Украины в очередной раз продемонстрировала мощное выступление в парабиатлоне на зимних Паралимпийских играх-2026. В одной из гонок украинцы фактически оккупировали верхнюю часть протокола, передает 24 Канал.

В какой гонке торжествовали украинцы?

Украинские парабиатлонисты получили сразу две медали в индивидуальной гонке в классе спортсменов с нарушением зрения. Максим Мурашковский стал серебряным призером, уступив победителю чуть больше двух минут. Бронзовую награду завоевал Дмитрий Суярко, который допустил один промах на стрельбе.

Победу в индивидуальной гонке одержал представитель Китая Дан Хэсон, который преодолел дистанцию за 31:31,9 и отстрелялся без промахов.

Пятеро украинцев в топ-6

Кроме медалистов, в первую шестерку попали еще трое представителей Украины.

Четвертым финишировал Ярослав Решетинский, пятую позицию занял Александр Казик, а шестым стал Анатолий Ковалевский.

Парабиатлонисты продемонстрировали одну из самых мощных гонок для сборной Украины на нынешней Паралимпиаде.

Украина на Паралимпиаде-2026