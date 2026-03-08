Сборная Украины в очередной раз продемонстрировала мощное выступление в парабиатлоне на зимних Паралимпийских играх-2026. В одной из гонок украинцы фактически оккупировали верхнюю часть протокола, передает 24 Канал.
В какой гонке торжествовали украинцы?
Украинские парабиатлонисты получили сразу две медали в индивидуальной гонке в классе спортсменов с нарушением зрения. Максим Мурашковский стал серебряным призером, уступив победителю чуть больше двух минут. Бронзовую награду завоевал Дмитрий Суярко, который допустил один промах на стрельбе.
Победу в индивидуальной гонке одержал представитель Китая Дан Хэсон, который преодолел дистанцию за 31:31,9 и отстрелялся без промахов.
Пятеро украинцев в топ-6
Кроме медалистов, в первую шестерку попали еще трое представителей Украины.
Четвертым финишировал Ярослав Решетинский, пятую позицию занял Александр Казик, а шестым стал Анатолий Ковалевский.
Парабиатлонисты продемонстрировали одну из самых мощных гонок для сборной Украины на нынешней Паралимпиаде.
Украина на Паралимпиаде-2026
- На нынешних зимних Играх украинцы получили уже 10 наград – 3 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых.
- Александра Кононова сегодня добавила к золоту Паралимпиады бронзовую медаль.
- Выше Украины в медальном зачете расположился только Китай.