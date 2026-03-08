Збірна України вкотре продемонструвала потужний виступ у парабіатлоні на зимових Паралімпійських іграх-2026. В одній із гонок українці фактично окупували верхню частину протоколу, передає 24 Канал.

Дивіться також "Змусили зняти прапор України": Сушкевич розповів про абсурдні заборони на Паралімпіаді-2026

В якій гонці тріумфували українці?

Українські парабіатлоністи здобули одразу дві медалі в індивідуальній гонці в класі спортсменів з порушенням зору. Максим Мурашковський став срібним призером, поступившись переможцю трохи більше ніж дві хвилини. Бронзову нагороду виборов Дмитро Суярко, який допустив один промах на стрільбі.

Перемогу в індивідуальній гонці здобув представник Китаю Дан Хесон, який подолав дистанцію за 31:31,9 та відстрілявся без промахів.

П'ятеро українців у топ-6

Окрім медалістів, до першої шістки потрапили ще троє представників України.

Четвертим фінішував Ярослав Решетинський, п’яту позицію посів Олександр Казік, а шостим став Анатолій Ковалевський.

Парабіатлоністи продемонструвавши одну з найпотужніших гонок для збірної України на нинішній Паралімпіаді.

