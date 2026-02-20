Росія і Білорусь зривають Паралімпіаду-2026 – Україна та інші держави масово оголошують бойкот

Вперше після Олімпіади 2014 року в Сочі російський прапор офіційно з'явиться на Паралімпіаді. Це рішення, як і сам допуск російських та білоруських спортсменів, викликало обурення серед багатьох держав.

У п'ятницю, 20 лютого, Україна оголосила про свій бойкот церемонії відкриття Паралімпіади-2026. До цієї ініціативи долучилися й інші країни, про що детальніше розповість 24 канал.

Хто бойкотує відкриття Паралімпіади-2026?

Польща

18 лютого Міністерство спорту та туризму Польщі повідомило в соціальній мережі X, що не планує брати участь у церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 в Італії.

Там зазначили, що в умовах триваючої російської агресії проти України участь спортсменів з Росії та Білорусі у спортивних змаганнях із використанням їхніх прапорів і гімнів є абсолютно неприйнятною.

Естонія

Суспільний мовник Естонії ERR на своєму сайті повідомив, що не буде транслювати змагання Паралімпійських ігор, у яких беруть участь російські та білоруські спортсмени під національними прапорами.

Представники Естонського паралімпійського комітету та Міністерства культури не будуть присутні на офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіні.

Єврокомісія

Європейський комісар з питань міжпоколінної справедливості, молоді, культури та спорту Гленн Мікаллеф повідомив у Х про свій намір не брати участь у церемонії відкриття Паралімпійських ігор.

Поки триває агресивна війна Росії проти України, я не можу підтримати відновлення національних символів, прапорів, гімнів та уніформ, які невіддільні від цього конфлікту. З цієї причини я не буду присутній на церемонії відкриття (Паралімпіади – 24 канал). Я роблю це з повагою до спортсменів, але з чітким розумінням принципів, що стоять на кону. Спорт об'єднує, коли ґрунтується на принципах. Він розділяє, коли йде на компроміс. Я закликаю своїх однодумців зайняти таку ж позицію,

– написав Гленн Мікаллеф.

Італія

19 лютого віцепрезидент Ради міністрів та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні разом із міністром спорту Андреа Абоді засудили участь російських та білоруських паралімпійців під національними прапорами, повідомляє ANSA.

Уряд Італії висловлює свою категоричну незгоду з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету дозволити шістьом російським та чотирьом білоруським спортсменам взяти участь у Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані під їхніми національними емблемами, включаючи їхній гімн,

– йдеться у заяві.

Україна

Збірна України повністю бойкотуватиме церемонію відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 через участь у ній спортсменів з Росії та Білорусі під національними прапорами.

У своєму зверненні Національний паралімпійський комітет України також наголосив на вимозі не використовувати український прапор під час відкриття Ігор.

Зверніть увагу! Суспільне Спорт не показуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026. Таке рішення Суспільне мовлення ухвалило після того, як збірна України оголосила бойкот урочистостей через участь російських і білоруських спортсменів під національною символікою. Водночас самі змагання Паралімпіади-2026 транслюватимуться на платформах Суспільне Спорт та на місцевих телеканалах Суспільного.

