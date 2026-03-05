Отримав нагороду від Путіна і прочухан від Порошенка: чемпіони Паралімпіади, які зрадили Україну

У п'ятницю, 6 березня, в Італії стартують Зимові Паралімпійські ігри-2026, на якій Україна буде представлена рекордним складом. Наша команда часто здобуває багато нагород, однак не всі спортсмени залишаються вірними своїй країні.

Деякі паралімпійці змінюють спортивне громадянство та виступають за інші країни, зокрема Росію. Детальніше про паралімпійців - зрадників України розповідає 24 канал.

Хто з паралімпійців зрадив Україну?

Андрій Калина (плавання)

З відкритих джерел відомо, що він багаторазово ставав чемпіоном України. Був членом національної паралімпійської збірної України, з якою тричі брав участь у Паралімпійських іграх. Калина здобув три золоті медалі, а також тричі став срібним та бронзовим призером цих змагань.

У 2013 році паралімпієць переїхав до Росії.

Починаючи з 2015 року, виступав за російську збірну і планував брати участь у Паралімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро, проте через дискваліфікацію російської команди за численні антидопінгові порушення на змагання не потрапив.

Отримав Почесну грамоту Президента Російської Федерації у 2016 році – за значний внесок у розвиток фізичної культури та спорту та високі спортивні досягнення.

У 2021 році дебютував за збірну Росії на Паралімпійських іграх у Токіо, де здобув три золоті медалі.

У 2021 році президент Росії Володимир Путін вручав державні нагороди спортсменам‑переможцям Паралімпійських ігор. Серед них Калина був нагороджений орденом "Дружби" за спортивні успіхи.

Зверніть увагу! Орден "Дружби" – це державний орден Росії, який вручає президент Росії за значний внесок у розвиток спорту, культуру, науку, економіку та ін.

Російським ЗМІ Калина розповів, що його ніхто і ніколи не вважав зрадником, ні в Україні, ні в Росії.

Мене ніхто й ніколи не називав зрадником. Ні в Україні, де я народився і за яку виступав, ні в Росії, куди я переїхав, де живу і яку виступаю. Хоча я підозрював, що в мій бік будуть якісь вигуки такого плану,

– сказав параспортсмен.

Андрій Калина / Фото РосЗМІ

Ескендер Мустафаєв

Він здобув золоту медаль на Паралімпійських іграх 2012 року в Лондоні у складі української команди на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Після цього Мустафаєв продовжив кар'єру у Росії, де представляв країну на міжнародних змаганнях. За Росію він отримав звання "Заслужений майстер спорту Росії" та брав участь у низці світових чемпіонатів, продовжуючи здобувати нагороди у плаванні класу S4.

В Україні він був удостоєний Ордену "За заслуги" III ступеня та звання "Заслужений майстер спорту України".

Ескендер Мустафаєв (посередині) / Фото з відкритих джерел

Як Порошенко покарав зрадників України?

Петро Порошенко 14 жовтня 2014 року указом позбавив стипендій трьох спортсменів-паралімпійців та їхнього тренера, які вирішили виступати за збірну Росії.

Санкції торкнулися плавців Наталії Прологаєвої (також відома як Наталія Зіані), Андрія Калини, Ескендера Мустафаєва та тренера Ірини Мащенко, інформує president.gov.ua.

Відповідно до положень про стипендії Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських видів спорту, їм було припинено виплати, призначені раніше указом від 7 травня 2013 року.

Серед позбавлених стипендії, Наталія Прологаєва є триразовою чемпіонкою Паралімпійських ігор 2012 року, Андрій Калина та Ескендер Мустафаєв.

Відомостей про Наталію Прологаєву у відкритих джерелах небагато, проте на сайті Паралімпійського комітету зазначено, що зараз її громадянство – російське.

Що відомо про участь російських військових на Паралімпаді-2026?