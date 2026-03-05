Некоторые паралимпийцы меняют спортивное гражданство и выступают за другие страны, в частности Россию. Подробнее о паралимпийцах - предателях Украины рассказывает 24 канал.
Смотрите также Призер летней Паралимпиады из Украины едет на зимнюю: где он будет выступать
Кто из паралимпийцев предал Украину?
- Андрей Калина (плавание)
З открытых источников известно, что он многократно становился чемпионом Украины. Был членом национальной паралимпийской сборной Украины, с которой трижды участвовал в Паралимпийских играх. Калина получил три золотые медали, а также трижды стал серебряным и бронзовым призером этих соревнований.
В 2013 году паралимпиец переехал в Россию.
Начиная с 2015 года, выступал за российскую сборную и планировал участвовать в Паралимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, однако из-за дисквалификации российской команды за многочисленные антидопинговые нарушения на соревнования не попал.
Получил Почетную грамоту Президента Российской Федерации в 2016 году – за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения.
В 2021 году дебютировал за сборную России на Паралимпийских играх в Токио, где получил три золотые медали.
В 2021 году президент России Владимир Путин вручал государственные награды спортсменам-победителям Паралимпийских игр. Среди них Калина был награжден орденом "Дружбы" за спортивные успехи.
Обратите внимание! Орден "Дружбы" – это государственный орден России, который вручает президент России за значительный вклад в развитие спорта, культуру, науку, экономику и др.
Андрей Калина / Фото РосСМИ
- Эскендер Мустафаев
Он получил золотую медаль на Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне в составе украинской команды на дистанции 50 метров вольным стилем.
После этого Мустафаев продолжил карьеру в России, где представлял страну на международных соревнованиях. За Россию он получил звание "Заслуженный мастер спорта России" и участвовал в ряде мировых чемпионатов, продолжая получать награды в плавании класса S4.
В Украине он был удостоен Ордена "За заслуги" III степени и звания "Заслуженный мастер спорта Украины".
Эскендер Мустафаев (посередине) / Фото из открытых источников
Как Порошенко наказал предателей Украины?
Петр Порошенко 14 октября 2014 года указом лишил стипендий трех спортсменов-паралимпийцев и их тренера, которые решили выступать за сборную России.
Санкции коснулись пловцов Натальи Прологаевой (также известна как Наталья Зиани), Андрея Калины, Эскендера Мустафаева и тренера Ирины Мащенко, информирует president.gov.ua.
В соответствии с положениями о стипендиях Президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским видам спорта, им были прекращены выплаты, назначенные ранее указом от 7 мая 2013 года.
Среди лишенных стипендии, Наталья Прологаева является трехкратной чемпионкой Паралимпийских игр 2012 года, Андрей Калина и Эскендер Мустафаев.
Сведений о Наталье Прологаевой в открытых источниках немного, однако на сайте Паралимпийского комитета указано, что сейчас ее гражданство – российское.
Что известно об участии российских военных на Паралимпиаде-2026?
Несколько стран, среди которых Украина, Польша и Эстония, бойкотируют открытие зимних Паралимпийских игр 2026 года из-за участия российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.
- Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам, которые участвовали в войне против Украины и получили инвалидность, участвовать в Паралимпийских играх 2026 года.
- Эти спортсмены присоединились к паралимпийскому спорту через программы реабилитации, которые реализует Паралимпийский комитет России совместно с движением "Здоровое отечество".
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список десяти таких спортсменов, среди которых есть бывшие военные с активным участием в боевых действиях на территории Украины.