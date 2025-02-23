Усик назвав головну проблему Баколе, яка зіграла злий жарт у бою проти Паркера

В ніч з 22 на 23 лютого відбувся грандіозний вечір боксу в Ер-Ріяді, столиця Саудівської Аравії. Головною подією спортивного шоу став бій між Джозефом Паркером та Мартіном Баколе.

Олександр Усик був присутній на вечорі боксу, який організував Туркі Аль аш-Шейх. Український чемпіон оцінив перемогу новозеландського боксера у бою проти конголезця, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing King Media.

Читайте також Хто стане наступним суперником Усика: українець зробив гучну заяву

Як Усик оцінив бій Паркер – Баколе

Мартін Баколе прилетів в Ер-Ріяд, аби замінити Даніеля Дюбуа, який захворів перед боєм. Конголезький супертяж без підготовки погодився на пропозицію провести бій з Джозефом Паркером.

Що було видно у протистоянні з новозеландцем. Баколе був у рингу повністю безпорадним та достроково поступився Паркеру вже у другій трихвилинці поєдинку.

Олександр Усик назвав головну проблему Мартіна Баколе у бою з Джозефом Паркером. Український чемпіон також зізнався, що результат поєдинку став для нього несподіванкою.

Не очікував такого результату, але побачив, що Паркер добре підготувався, а ось Баколе – ні. Я вважаю, що у нього є досить велика проблема – його вага, тому гарного руху, він виглядав дуже повільним. Був довгий переліт, мало часу, тому й такий результат,

– сказав Усик.

Підкреслимо, що після перемоги над Мартіном Баколе Джозеф Паркер захистив титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі. Таким чином, новозеландець став обов'язковим претендентом на бій з Олександром Усиком.