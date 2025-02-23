Паркер нокаутував Баколе: реакція Усика та Джошуа на фіаско африканського супертяжа

За битвою в Ер-Ріяді між Джозефом Паркером та Мартіном Баколе спостерігало багато зірок світового боксу. Одним з найуважніших глядачів в залі був Олександр Усик.

22 лютого в Ер-Ріяді відбувся бій між Джозефом Паркером та Мартіном Баколе. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO брутально нокаутував зухвалого суперника у другому раунді та здобув дострокову перемогу, пише 24 Канал.

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Усик та Джошуа шоковані нокаутом від Паркера

За поєдинком потенційних суперників уважно спостерігали Олександр Усик та Ентоні Джошуа, які сиділи поруч. Поразка конголезького гіганта стала повною несподіванкою для боксерів.

Красномовна реакція Усика та Джошуа потрапила у телетрансляцію. Українець та британець були шоковані швидким фіаско Баколе.

Відео реакції Усика та Джошуа на нокаут

Зазначимо, що новозеландець Джозеф Паркер став одним з претендентів на бій з Олександром Усиком. Втім, український чемпіон все ж сподівається на зустріч з Даніелем Дюбуа – володарем титулу IBF, який пропустив битву в Ер-Ріяді через хворобу.