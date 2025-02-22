Ми любимо тебе, Джо, – Ф'юрі підтримав Паркера перед боєм проти Баколе

Вже розпочався великий вечір боксу в аравійському Ер-Ріяді. Джозеф Паркер битиметься з Мартіном Баколе у головному поєдинку спортивного шоу від Туркі Аль аш-Шейха.

На кону бою Паркер – Баколе титул тимчасового чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBO. Переможець також стане обов'язковим претендентом на бій з Олександром Усиком.

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Потужна підтримка для Паркера

Чимала кількість вболівальників та відомих спортсменів стежитиме за пекельною битвою між Джозефом Паркером та Мартіном Баколе. Кожен спостерігатиме за поєдиноком та сподіватись на перемогу свого улюбленця.

Тайсон Ф'юрі підтримав Джозефа Паркера перед боєм проти Мартіна Баколе. "Циганський король" опублікував у інстаграмі фото з новозеландським боксером, повідомляє 24 канал.

Ми любимо тебе, Джо. Привези перемогу додому, брате. Вони обидва – хороші хлопці, вони влаштують велике шоу,

– написав Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі підтримав Джозефа Паркера / Фото з інстаграму ексбоксера

Нагадаємо, що Джозеф Паркер мав битись з Данілем Дюбуа за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF. Однак "Динаміт" захворів та знявся з поєдинку.

Тому новозеландський боксер битиметься з Мартіном Баколе. Бій Паркера проти конголезького супертяжа на арені "Venue Riyadh Season" почнеться не раніше, ніж о 22:10 за київським часом.