Срібний призер чемпіонату України завершив єврокубкову кампанію в сезоні-2025/26. У матчі-відповіді Олександрія програла сербському Партизану.

У першому матчі футболісти Олександрії продемонстрували пристойну гру, але не реалізували свої моменти та поступилися 0:2. У матчі відповіді команда Кирила Нестеренка збиралися здійснити камбек, пише 24 Канал.

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Як завершився матч Партизан – Олександрія?

Вже в дебюті зустрічі "жовто-чорні" повинні були відкривати рахунок. На побачення з голкіпером вибіг Беззера, але з лінії штрафного пробив поруч зі стійкою.

Та на цьому неприємності для Олександрії не закінчилися. На 11-й хвилині матчу пряму червону картку за фол останньої надії отримав Беіратче. Повтор епізоду показав, що захисник гостей грав чисто в м'яч. Однак арбітр навіть не передивився спірний момент на повторі ВАР.

Партизан одразу скористався чисельною перевагою. Мілошевич ударом зі штрафного поцілив у ворота Шевченка.

На 20-й хвилині підопічні Нестеренка пропустили другий м'яч. Дубль оформив все той же Мілошевич.

Ще до перерви Мілошевич забив третій гол у ворота Шевченка, остаточно поховавши шанси Олександрії на вихід в наступне коло.

У другому таймі Олександрія залишила вдев'ятьох. Другу жовту картку, яка перетворилася на червону, отримав Ндіка.

Гра "жовто-чорних" остаточно розклеїлася. У підсумки "містяни" пропустили ще й четвертий м'яч. Саме з таким рахунком на табло завершився цей поєдинок.

Партизан – Олександрія 4:0

Голи: Мілошевич, 13, 23, 45, Вукотич, 63

Олександрія за підсумком двох матчів з Партизаном залишає Лігу конференцій на стадії другого кваліфікаційного раунду. "Містяни" не зуміли повторити торішній подвиг динамівців Києва, які виграли у "братушек" із загальним рахунком 9:2.

Раніше повідомлялося, що Шахтар у матчі-відповіді Ліги Європи переміг Бешикташ (2:0) та вийшов у наступне коло квалафікації.