Олександрія у меншості поступилася любителям Росії та вилетіла з Ліги конференцій
- Олександрія програла Партизану з рахунком 0:4 і вилетіла з Ліги конференцій на стадії другого кваліфікаційного раунду.
- Матч був ускладнений для Олександрії через дві червоні картки, в результаті чого команда залишилася в меншості.
- Мілошевич забив три голи для Партизану, забезпечивши перемогу сербської команди.
Срібний призер чемпіонату України завершив єврокубкову кампанію в сезоні-2025/26. У матчі-відповіді Олександрія програла сербському Партизану.
У першому матчі футболісти Олександрії продемонстрували пристойну гру, але не реалізували свої моменти та поступилися 0:2. У матчі відповіді команда Кирила Нестеренка збиралися здійснити камбек, пише 24 Канал.
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Як завершився матч Партизан – Олександрія?
Вже в дебюті зустрічі "жовто-чорні" повинні були відкривати рахунок. На побачення з голкіпером вибіг Беззера, але з лінії штрафного пробив поруч зі стійкою.
Та на цьому неприємності для Олександрії не закінчилися. На 11-й хвилині матчу пряму червону картку за фол останньої надії отримав Беіратче. Повтор епізоду показав, що захисник гостей грав чисто в м'яч. Однак арбітр навіть не передивився спірний момент на повторі ВАР.
Партизан одразу скористався чисельною перевагою. Мілошевич ударом зі штрафного поцілив у ворота Шевченка.
На 20-й хвилині підопічні Нестеренка пропустили другий м'яч. Дубль оформив все той же Мілошевич.
Ще до перерви Мілошевич забив третій гол у ворота Шевченка, остаточно поховавши шанси Олександрії на вихід в наступне коло.
У другому таймі Олександрія залишила вдев'ятьох. Другу жовту картку, яка перетворилася на червону, отримав Ндіка.
Гра "жовто-чорних" остаточно розклеїлася. У підсумки "містяни" пропустили ще й четвертий м'яч. Саме з таким рахунком на табло завершився цей поєдинок.
Партизан – Олександрія 4:0
Голи: Мілошевич, 13, 23, 45, Вукотич, 63
Олександрія за підсумком двох матчів з Партизаном залишає Лігу конференцій на стадії другого кваліфікаційного раунду. "Містяни" не зуміли повторити торішній подвиг динамівців Києва, які виграли у "братушек" із загальним рахунком 9:2.
Раніше повідомлялося, що Шахтар у матчі-відповіді Ліги Європи переміг Бешикташ (2:0) та вийшов у наступне коло квалафікації.