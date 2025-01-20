Шалена активність від "левів": Карпати закривають угоду аргентинського легіонера

Львівські Карпати є одним із найактивніших українських клубів на трансферному ринку. "Леви" вже поповнились п'ятьма новими гравцями.

Львівський клуб підписав п'ять українських футболістів. Мова йде про Тимура Стецькова із Кривбаса та цілої групи із Руха – Олексія Сича, Ігоря Краснопіра, Іллю Квасницю та Олега Федора. Про трансфери чотирьох останніх "леви" повідомили 20 січня.

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Карпати можуть поповнитись легіонером

Також за інформацією "ТаТоТаке", Карпати близькі до закриття угоди аргентинського опорника Патрісіо Танди. Чутки про інтерес до 22-річного легіонера від "зелено-білих" були й раніше, повідомляє 24 Канал.

Джерело розповіло, що аргентинський футболіст вже пройшов медогляд у Туреччині, де львів'яни готуються до відновлення сезону УПЛ-2024/2025. Ймовірно, йде мова про оренду Танди до кінця 2025-го року із опцією викупу гравця в аргентинського Расінга, з яким у нього контракт до 31 грудня цього року.

Довідка. На порталі Transfermarkt вартість Патрісіо Танди складає 75 тисяч євро.

Нагадаємо, що у Карпатах вже грають шість легіонерів – Брініньйо, Стеніо, Ігор Невес, Жан Педросо (усі – Бразилія), Пабло Альварес (Іспанія) та Владислав Бабогло (Молдова).

Що відомо про потенційного новачка Карпат