Екстренер Шахтаря визвірився на суддю під час переможного матчу чемпіонату Франції: гаряче відео

Паулу Фонсеку сильно вибісило рішення арбітра не призначити пенальті у матчі проти Бреста. Особливо дивно було це бачити, оскільки його Ліон вигравав.

В чемпіонаті Франції 2024-2025 відбулись матчі 24 туру Ліги 1. У центральному матчі вікенду команда екстренера Шахтаря Паулу Фонсеки Ліон приймала Брест, повідомляє 24 Канал.

До теми Футболіст збірної Уругваю став жертвою збройного нападу із викраденням

Фонсеку понесло

Господарі першими пропустили, але пізніше дубль Ляказетта все ж приніс перемогу Ліону. У компенсований час стався гучний скандал за участі португальського коуча.

У карному майданчику стався суперечливий епізод, після якого Ліон претендував на пенальті. Суддя переглянув VAR, але вирішив не вказувати на позначку. Це дуже не сподобалось Фонсеці.

Португалець накинувся на Бенуа Мійо з претензіями до його роботи. Суддя не став терпіти нападки та показав Паулу червону картку. Коуча продовжували накривати емоції, його довелось стримувати всією командою.

Читайте також Шоста перемога поспіль: Барселона знищила клуб росіянина та відірвалась від Реала

Французькі ЗМІ повідомляють, що Паулу загрожує дискваліфікація до семи матчів. Його звинувачують в образливих словах на адресу арбітра із погрозами. Фонсека перепросив за свою поведінку після гри.

Відзначимо, що португалець виграв три з п'яти матчів на чолі Ліона, при цьому поступився лише грандам Марселю та ПСЖ. Після 24-х турів підопічні Фонсеки посідають шосте місце в Лізі 1. Відставання від зони Ліги чемпіонів становить чотири бали.