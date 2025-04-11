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Sport News 24 Футбол Екстренер Шахтаря подав апеляцію щодо своєї дискваліфікації
11 квітня, 16:22
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Екстренер Шахтаря подав апеляцію щодо своєї дискваліфікації

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Головний тренер Ліона Паулу Фонсека подає апеляцію на свою 9-місячну дискваліфікацію за поведінку під час матчу проти Бреста.
  • Слухання апеляції відбудуться 6 травня, але покарання не буде призупинено, і Фонсека залишиться поза тренерським кріслом до завершення терміну дискваліфікації у вересні 2025 року.
  • Ліон, який тренує Фонсека, наразі займає 5-е місце у чемпіонаті Франції.

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека буде оскаржувати свою дискваліфікацію. Він вже звернувся до CNOSF.

Паулу Фонсека не стримав емоцій під час переможного матчу проти Бреста і висловив свої думки судді. За це його дискваліфікували на 9 місяців.

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Фонсека оскаржить дискваліфікацію

Слухання відбудуться 6 травня, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Ліона

Апеляція не означатиме призупинення покарання, тому португальський фахівець продовжуватиме залишатись поза тренерським кріслом.

Довідка. За інциденту, колишньому тренеру Шахтаря заборонено знаходитися в роздягальні до, під час та після матчів до 15 вересня 2025 року.

Відзначимо, що наразі Ліон посідає 5-ту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Франції. 