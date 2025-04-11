11 квітня, 16:22
Екстренер Шахтаря подав апеляцію щодо своєї дискваліфікації
Основні тези
- Головний тренер Ліона Паулу Фонсека подає апеляцію на свою 9-місячну дискваліфікацію за поведінку під час матчу проти Бреста.
- Слухання апеляції відбудуться 6 травня, але покарання не буде призупинено, і Фонсека залишиться поза тренерським кріслом до завершення терміну дискваліфікації у вересні 2025 року.
- Ліон, який тренує Фонсека, наразі займає 5-е місце у чемпіонаті Франції.
Головний тренер Ліона Паулу Фонсека буде оскаржувати свою дискваліфікацію. Він вже звернувся до CNOSF.
Паулу Фонсека не стримав емоцій під час переможного матчу проти Бреста і висловив свої думки судді. За це його дискваліфікували на 9 місяців.
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Фонсека оскаржить дискваліфікацію
Слухання відбудуться 6 травня, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Ліона.
Апеляція не означатиме призупинення покарання, тому португальський фахівець продовжуватиме залишатись поза тренерським кріслом.
Довідка. За інциденту, колишньому тренеру Шахтаря заборонено знаходитися в роздягальні до, під час та після матчів до 15 вересня 2025 року.
Відзначимо, що наразі Ліон посідає 5-ту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Франції.