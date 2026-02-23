"Сором і ганьба": колишній тренер Шахтаря порівняв президента ФІФА з Трампом
- Паулу Фонсека критикує Джанні Інфантіно за бажання повернути росіян у міжнародний футбол, наголошуючи на несправедливості ситуації, коли Україна не може грати на своїй території.
- Фонсека висловив незадоволення "дружбою" Інфантіно з Трампом, зокрема врученням йому Премії миру від ФІФА без узгодження з іншими членами комітету, та активно підтримує Україну, закликаючи до допомоги від європейських держав.
Паулу Фонсека, який очолював Шахтар у 2016-2019 роках, а нині працює в Ліоні, відверто висловився про бажання Джанні Інфантіно повернути росіян у великий футбол. Португальський коуч підтримав Україну.
Фонсека навіть після від'їзду з нашої країни неодноразово публічно говорив про війну в Україні і закликав до дій проти Росії. Він знову порушив цю тему в коментарі виданню A Bola.
Що сказав Фонсека про Інфантіно та Україну?
Португальський наставник Ліона обурився, що керівник світового футболу не бачить нічого поганого в тому, щоб росіяни повернулися на турніри клубів та збірних.
Ми будемо грати проти Росії в Москві, тоді як українці не можуть грати на своїй території? Країна, яка зазнала вторгнення, не може брати участь у європейських змаганнях на своїй території, а Росія може? Для мене це неприйнятно. Президент Інфантіно робить те саме, що й президент Трамп. Він дивиться на економічні інтереси і забуває про людей,
– гнівно сказав Фонсека.
Екстренер Шахтаря також прокоментував "дружбу", яку Інфантіно водить з Трампом, зокрема вручення президенту США Премії миру від ФІФА, яку очільник організації не погодив з жодним іншим членом виконавчого комітету.
Знаєте, що я відчув, коли це побачив? Сором. Це так сумно, футбол не заслуговує на таке. Це ганьба,
– зазначив португалець.
Як ще Фонсека підтримував Україну?
- В інтерв'ю Sky News коуч розповів, як на початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну він упродовж 30 годин вивозив дружину-українку в безпеку і закликав європейські держави робити більше для допомоги нашій державі.
- Фонсека неодноразово вдягав на пресконференції та матчі клубів, які тренував – Мілана, Лілля – синьо-жовту стрічку на знак солідарності з Україною.