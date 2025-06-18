Гвардіола підтвердив відхід легенди Манчестер Сіті з клубу

У сезоні-2024/2025 Джек Гріліш втратив статус ключового гравця Манчестер Сіті. У мережі тривалий час ширилися чутки, що він покине команду наприкінці поточної кампанії.

Англійський футболіст Джек Гріліш покине Манчестер Сіті найближчим часом. Це підтвердив головний тренер "містян" Пеп Гвардіола, пише 24 канал з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Читайте також Відомий український футболіст змінив клуб у Європі

Гріліш покине Манчестер Сіті

Гвардіола натякнув, що англійському футболісту потрібне перезавантажити свою кар'єру.

Джек – винятковий гравець… але він має грати. Упродовж останніх двох сезонів він грав не так багато, і тепер має повернутися до регулярної гри, знову відчути метеликів у животі, коли грає кожні три дні, і знову показати ту якість, яку він має,

– розповів тренер Манчестер Сіті.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Джек Гріліш 32 матчі за Манчестер Сіті, у яких забив три голи та віддав 5 результативних передач.

Відзначимо, що Пеп Гвардіола запланував перебудову команди. На Джека Гріліша вже претендує Ньюкасл.