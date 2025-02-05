На полі, де грав український клуб, зняли прапор Росії та замінили на український: відео

Напередодні товариського матчу Олександрії та Вісли у Туреччині українські вболівальники помітили російський прапор. Вони швидко виправили цю ситуацію.

Незабаром розпочнеться друга частина УПЛ сезону-2024/2025. Українські клуби продовжують активно готуватися до нових матчів.

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Гідний вчинок

Українська сторона обурилась, помітивши на стадіоні російський прапор. Адміністрація оперативно відреагувала і дозволила зняти з флагштоку стяг.

Замість нього підняли прапор України.

Зняли російський прапор на стадіоні: дивіться відео

Довідка. 23 лютого в матчі 18-го туру УПЛ Олександрія зіграє проти луганської Зорі. Наразі клуб займає другу позицію в турнірній таблиці.

Відзначимо, що Олександрія перемогла польську Віслу з рахунком 3:0 в межах товариського матчу.