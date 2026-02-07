Родичка "найкрасивішої жінки світу" принесла Італії перше золото Олімпіади-2026 з рекордом
- Італійська ковзанярка Франческа Лоллобріджида виграла золото на Олімпіаді-2026 на дистанції 3000 метрів, встановивши новий олімпійський рекорд 3:54,28.
- Франческа є двоюрідною племінницею акторки Джини Лоллобріджиди і здобула свою першу золоту медаль на день свого народження.
Італійська ковзанярка Франческа Лоллобріджида принесла своїй країні першу золоту медаль Олімпіади. Вона перемогла на дистанції 3000 метрів серед жінок, встановивши новий олімпійський рекорд.
Франческа стала головною героїнею ковзанярських змагань у перший медальний день Олімпіади. Спортсменка є родичкою легендарної акторки Джини Лоллобріджиди, яку називали "найкрасивішою жінкою" та "іконою" світового кіно, передає 24 Канал.
Як Італія виборювала перше олімпійське золото?
Лоллобріджида виграла жіночий забіг на 3000 метрів, встановивши новий олімпійський рекорд – 3:54,28, інформує Olympics.com.
Переможний забіг Франчески: дивіться відео
Вона покращила попереднє досягнення легендарної нідерландки Ірен Схаутен більш ніж на дві з половиною секунди.
Срібло виборола норвежка Рагне Віклунд, бронза дісталася канадці Валері Мальте.
Легендарна родичка Лоллобріджиди
Франческа Лоллобріджида є двоюрідною племінницею покійної Джини Лоллобріджиди, однієї з найвідоміших європейських акторок минулого століття та зірки Золотої доби Голлівуду, яку в медіа називали "найкрасивішою жінкою у світі".
Особливо символічно, що золоту медаль Франческа виборола у день свого народження, зробивши собі найкращий подарунок у кар'єрі. Для спортсменки це перше олімпійське золото після бронзи та срібла на Іграх-2022 у Пекіні.
Що потрібно знати про Олімпійські ігри-2026?
- Це перша Олімпіада, яка офіційно відбувається одразу в двох містах – Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.
- Церемонія закриття відбудеться не на тому стадіоні, де було відкриття змагань – її прийматиме антична арена у Вероні.
- За всю історію зимових Олімпіад Україна має 9 нагород: 3 золота, 2 срібла та 4 бронзи.