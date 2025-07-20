Якими були перші слова Усика після перемоги над Дюбуа

У суботу, 19 липня, Олександр Усик і Даніель Дюбуа зійшлися у реванші. Бій відбувся у Лондоні.

Одразу після перемоги Олександр Усик сказав свої слова. Він коротко висловився про перемогу над Даніелем Дюбуа, а також звернувся до "Динаміта", пише 24 Канал.

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Що сказав Усик в ринзі?

Боксер зазначив, що його вік – це лише початок.

38 років – це ще молодий хлопець, запам'ятайте. 38 – це лише початок,

– сказав Олександр Усик.

Зокрема боксер відповів, чому цього разу перемога далася йому легше, ніж у першому бою, а також звернувся до самого Даніеля Дюбуа.

"Не знаю. Дякую Ісусу Христу, Діві Марії, моїй команді та публіці на "Вемблі". Дюбуа? Брате, вибач, але це спорт. Але мій народ хотів цієї перемоги", – додав Олександр Усик.

Відзначимо, що Олександр Усик також подякував військовим за підтримку після перемоги.