Син Андрія Шевченка Крістіан наразі виступає в команді Бейсінгсток Таун. Вона представляє 7 дивізіон англійського футболу.

Крістіан Шевченко відіграв уже 2 матчі за свій новий колектив. У його активі вже 2 голи, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про виступи за Бейсінгсток Таун Шевченка-молодшого

Крістіан Шевченко в суботу 28 листопада вийшов у стартовому складі Бейсінгсток Таун на матч проти Глостера в Південній футбольній лізі. Протистояння завершилось результативною нічиєю 2:2.

Саме Крістіан Шевченко відзначився першим голом у поєдинку, забивши вже на 8 хвилині матчу. Українець пізніше міг оформити дубль, але використати ще одну свою нагоду футболіст не зміг.

Для сина Андрія Шевченка це вже був 2 гол у складі Бейсінгсток Таун після оголошення про трансфер у цей клуб. Цікаво, що він спершу провів матч за нову команду, а тоді в клубі оголосили про його перехід, адже він сподобався головному тренеру.

У поєдинку проти Чіппенхем Таун Шевченко-молодший також відзначився голом, забивши ударом головою. Як зазначили в клубі, в Крістіані найбільше вражає вдале поєднання швидкості, технічної майстерності та гольового чуття. Проте тренерський штаб Бейсінгсток Таун найбільше цінує у футболістові його бажання розвиватись.

Нагадаємо, що батько Крістіана, президент УАФ Андрій Шевченко наразі перебуває в епіцентрі скандалу, що виник після інтерв'ю Михайла Мудрика Дмитру Гордону. Футболіст звинуватив УАФ і збірну України у своєму позитивному допінг-тесті.

Шевченко відповів гравцю Тоттенгема, розповівши, що представники Мудрика звертались в УАФ, аби там знайшли "цапа-відбувайла" по справі Мудрика. Утім, за словами очільника асоціації, в подібних справах УАФ участі брати не збирається.