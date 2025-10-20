Віктор Леоненко заявив, що відсутність гри є найстрашнішим фактором для Динамо. За словами колишнього футболіста, матчі киян навіть не цікаво дивитись, передає 24 Канал із посиланням на Спорт-Експрес Україна.
Читайте також Ярмоленко не поїде на матч Ліги конференцій у Туреччину: у Динамо назвали причину
Що сказав Леоненко про Шовковського та гру киян під його керівництвом?
Такі погані виступи столичного гранда відбивають у фанів із багаторічним стажем бажання підтримувати команду. Леоненко вважає, що ключовим поєдинком для Олександра Шовковського на чолі київського Динамо буде українське "Класичне" проти донецького Шахтаря в 1/8 фіналу Кубка України-2025/2026.
Це найстрашніше, що гри немає. Думаю, Шовковський і сам не зможе пояснити, у що грає його команда. Матчі киян реально нецікаво дивитися. Від Динамо вже відвертаються люди, які вболівали за клуб 40 – 50 років. Думаю, кубкова гра проти Шахтаря буде головним матчем для Шовковського. Про єврокубки і говорити нема чого, ми там просто мучимося. Для нас зараз всі команди складні,
– сказав Леоненко.
Також Віктор Євгенович припустив, хто міг би очолити киян після можливого звільнення Шовковського. Тут Леоненко назвав одразу декілька кандидатур – Анатолія Безсмертного, Юрія Мороза та Олександра Заварова.
До слова, інший колишній футболіст Динамо Олег Саленко в інтерв'ю Meta заявив, що Шовковський не справляється з роллю тренера Динамо, закликавши звільнити СаШо.
"Динамо завжди має бути Динамо, і не важливо, матч це із Зорею, Шахтарем чи ще з кимось. Потрібен жорсткий тренер, який зміг би налагодити весь процес. Я, як колишній динамівець, переживаю за команду, і хочу, щоб із Динамо рахувалися в Європі, але реноме клубу вже давно втрачено", – сказав Саленко.
Головне про роботу Шовковського у Динамо?
Із грудня 2023-го Шовковський повноцінно очолює першу команду киян. До цього був асистентом Мірчі Луческу та виконувачем обов'язків головного тренера.
Під його керівництвом Динамо провело вже 82 гри – 49 перемог, 20 мирових та 13 поразок.
У минулому сезоні УПЛ-2024/2025 СаШо привів команду до чемпіонства.
У поточному сезоні-2025/2026 Динамо після 9-ти турів йде на 3-му місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 17 балів. Команда Шовковського хоч не лідирує, але у цьому розіграші першості поки що не зазнала жодної поразки – 4 звитяги та 5 нічиїх.
У 9-му турі кияни втратили перемогу над луганською Зорею, розписавши мирову 1:1.