Виктор Леоненко заявил, что отсутствие игры является самым страшным фактором для Динамо. По словам бывшего футболиста, матчи киевлян даже не интересно смотреть, передает 24 Канал со ссылкой на Спорт-Экспресс Украина.

Что сказал Леоненко о Шовковском и игре киевлян под его руководством?

Такие плохие выступления столичного гранда отбивают у фанов с многолетним стажем желание поддерживать команду. Леоненко считает, что ключевым поединком для Александра Шовковского во главе киевского Динамо будет украинское "Классическое" против донецкого Шахтера в 1/8 финала Кубка Украины-2025/2026.

Это самое страшное, что игры нет. Думаю, Шовковский и сам не сможет объяснить, во что играет его команда. Матчи киевлян реально неинтересно смотреть. От Динамо уже отворачиваются люди, которые болели за клуб 40 – 50 лет. Думаю, кубковая игра против Шахтера будет главным матчем для Шовковского. Про еврокубки и говорить нечего, мы там просто мучаемся. Для нас сейчас все команды сложные,

– сказал Леоненко.

Также Виктор Евгеньевич предположил, кто мог бы возглавить киевлян после возможного увольнения Шовковского. Здесь Леоненко назвал сразу несколько кандидатур – Анатолия Бессмертного, Юрия Мороза и Александра Заварова.

К слову, другой бывший футболист Динамо Олег Саленко в интервью Meta заявил, что Шовковский не справляется с ролью тренера Динамо, призвав уволить СаШо.

"Динамо всегда должно быть Динамо, и не важно, матч это с Зарей, Шахтером или еще с кем-то. Нужен жесткий тренер, который смог бы наладить весь процесс. Я, как бывший динамовец, переживаю за команду, и хочу, чтобы с Динамо считались в Европе, но реноме клуба уже давно потеряно", – сказал Саленко.

Главное о работе Шовковского в Динамо?