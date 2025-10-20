Легенда Динамо назвав ключовий матч для Шовковського на чолі киян
Легенда київського Динамо Віктор Леоненко висловився про гру киян під керівництвом Олександра Шовковського. Леоненко розповів, що команда Шовковського показує взагалі ніяку гру.
Віктор Леоненко заявив, що відсутність гри є найстрашнішим фактором для Динамо. За словами колишнього футболіста, матчі киян навіть не цікаво дивитись, передає 24 Канал із посиланням на Спорт-Експрес Україна.
Що сказав Леоненко про Шовковського та гру киян під його керівництвом?
Такі погані виступи столичного гранда відбивають у фанів із багаторічним стажем бажання підтримувати команду. Леоненко вважає, що ключовим поєдинком для Олександра Шовковського на чолі київського Динамо буде українське "Класичне" проти донецького Шахтаря в 1/8 фіналу Кубка України-2025/2026.
Це найстрашніше, що гри немає. Думаю, Шовковський і сам не зможе пояснити, у що грає його команда. Матчі киян реально нецікаво дивитися. Від Динамо вже відвертаються люди, які вболівали за клуб 40 – 50 років. Думаю, кубкова гра проти Шахтаря буде головним матчем для Шовковського. Про єврокубки і говорити нема чого, ми там просто мучимося. Для нас зараз всі команди складні,
– сказав Леоненко.
Також Віктор Євгенович припустив, хто міг би очолити киян після можливого звільнення Шовковського. Тут Леоненко назвав одразу декілька кандидатур – Анатолія Безсмертного, Юрія Мороза та Олександра Заварова.
До слова, інший колишній футболіст Динамо Олег Саленко в інтерв'ю Meta заявив, що Шовковський не справляється з роллю тренера Динамо, закликавши звільнити СаШо.
"Динамо завжди має бути Динамо, і не важливо, матч це із Зорею, Шахтарем чи ще з кимось. Потрібен жорсткий тренер, який зміг би налагодити весь процес. Я, як колишній динамівець, переживаю за команду, і хочу, щоб із Динамо рахувалися в Європі, але реноме клубу вже давно втрачено", – сказав Саленко.
Головне про роботу Шовковського у Динамо?
Із грудня 2023-го Шовковський повноцінно очолює першу команду киян. До цього був асистентом Мірчі Луческу та виконувачем обов'язків головного тренера.
Під його керівництвом Динамо провело вже 82 гри – 49 перемог, 20 мирових та 13 поразок.
У минулому сезоні УПЛ-2024/2025 СаШо привів команду до чемпіонства.
У поточному сезоні-2025/2026 Динамо після 9-ти турів йде на 3-му місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 17 балів. Команда Шовковського хоч не лідирує, але у цьому розіграші першості поки що не зазнала жодної поразки – 4 звитяги та 5 нічиїх.
У 9-му турі кияни втратили перемогу над луганською Зорею, розписавши мирову 1:1.