Є декілька варіантів: де Україна може зіграти домашні матчі у плей-оф відбору ЧС-2026
- Збірна України розглядає декілька варіантів для проведення домашніх матчів плей-оф відбору ЧС-2026.
- Головний тренер Сергій Ребров заявив, що у разі проходу Швеції, команда не гратиме проти Польщі в Польщі, вважаючи це ненормальним.
Збірна України з футболу робилась до плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026. Команда Сергія Реброва гарантовано зіграє один матч – півфінал проти Швеції.
Якщо українська збірна пройде шведів, то вийде на переможця пари Польща – Албанія. Sport.ua повідомило, де команда Сергія Реброва може зіграти "домашній" поєдинок плей-оф відбору на Мундіаль, передає 24 Канал.
Де збірна України може зіграти у плей-оф відбору ЧС-2026?
Українська команда розглядає для домашнього матчу іспанську Мурсію, де вже перемагала збірну Бельгії у Лізі націй (3:1). Мова йде не лише про півфінал проти Швеції, а й можливий фінал плей-оф.
Також не виключаються варіанти з Німеччиною та навіть Молдовою. Фінальне рішення щодо вибору місця проведення приймати головний тренер "синьо-жовтих".
Раніше повідомлялось, що Україна може зіграти у плей-оф у Польщі. Пьотр Волосік запевняє, що навіть у випадку зустрічі зі збірною Польщі підопічні Реброва "прийматимуть" суперника саме у цій країні.
Ребров у коментарі УПЛ ТБ прокоментував можливі матчі збірної у Польщі. Наставник української команди вважає, ненормальним приймати збірну Польщі на їх же полі.
"Думаю, 100%, якщо ми пройдемо шведів, ми не будемо грати проти поляків у Польщі. Це не нормально. Вчора ми тільки дізналися суперників. Зараз ми обираємо", – заявив тренер "синьо-жовтих".
Що відомо про Україну у плей-оф відбору ЧС-2026?
Півфінал проти Швеції відбудеться 26 березня 2026 року. А от ймовірний фінал запланований на 31 березня. Команді Реброва потрібно здобути перемоги в обох матчах, аби вийти на Мундіаль.
Нагадаємо, що у груповому раунді відбору "синьо-жовті" посіли друге місце у квартеті D (10 балів), яку виграла збірна Франції.
Президент УАФ Андрій Шевченко оцінив жеребкування для збірної України.
Відзначимо, що Україна п'ять разів намагалась вийти через плей-оф на ЧС. Але жодного разу "синьо-жовті" не пройшли успішно цю стадію кваліфікації.
Вперше та востаннє наша збірна грала на ЧС у 2006-му році, коли команда Олега Блохіна у чвертьфіналі вилетіла від Італії (0:3).