Есть несколько вариантов: где Украина может сыграть домашние матчи в плей-офф отбора ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу делалась в плей-офф отбора на чемпионат мира 2026. Команда Сергея Реброва гарантированно сыграет один матч –полуфинал против Швеции.

Если украинская сборная пройдет шведов, то выйдет на победителя пары Польша – Албания. Sport.ua сообщило, где команда Сергея Реброва может сыграть "домашний" поединок плей-офф отбора на Мундиаль, передает 24 Канал.

Где сборная Украины может сыграть в плей-офф отбора ЧМ-2026?

Украинская команда рассматривает для домашнего матча испанскую Мурсию, где уже побеждала сборную Бельгии в Лиге наций (3:1). Речь идет не только о полуфинале против Швеции, но и возможный финал плей-офф.

Также не исключаются варианты с Германией и даже Молдовой. Финальное решение по выбору места проведения принимать главный тренер "сине-желтых".

Ранее сообщалось, что Украина может сыграть в плей-офф в Польше. Пьотр Волосик уверяет, что даже в случае встречи со сборной Польши подопечные Реброва "принимать" соперника именно в этой стране.

Ребров в комментарии УПЛ ТВ прокомментировал возможные матчи сборной в Польше. Наставник украинской команды считает, ненормальным принимать сборную Польши на их же поле.

"Думаю, 100%, если мы пройдем шведов, мы не будем играть против поляков в Польше. Это не нормально. Вчера мы только узнали соперников. Сейчас мы выбираем", – заявил тренер "сине-желтых".

Что известно об Украине в плей-офф отбора ЧМ-2026?