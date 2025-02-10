"Мистецтво захищатися": в Англії оцінили перформанс гравця збірної України в матчі з Ліверпулем
- Максим Таловєров зіграв важливу роль у перемозі Плімута над Ліверпулем з рахунком 1:0, відзначившись надійною обороною та кількома важливими підкатами.
- Цей перформанс у соцмережах оцінила пресслужба Кубка Англії.
- Таловєров став гравцем Плімута 31 січня і вже здобув перемоги у двох матчах, в яких він взяв участь.
У неділю, 9 лютого, відбулися поєдинки 1/16 фіналу Кубка Англії з футболу. В одному з них Плімут вдома приймав Ліверпуль.
Господарі здобули сенсаційну перемогу з рахунком 1:0. Відіграти "на нуль" їм допоміг Максим Таловєров.
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Надійний та яскравий виступ
Він провів увесь поєдинок і був одним з найпомітніших гравців на полі. Українець доторкнувся до м'яча 32 рази, виграв 6 з 9 дуелей, виконав 2 перехоплення, 1 відбирання та 9 виносів м'яча,
Деякі дії футболіста збірної України було окремо відзначено в цій грі. Пресслужба турніру, зокрема, висловила захоплення підкатом Максима в епізоді, коли його намагався обіграти вінгер Ліверпуля Луїс Діас, інформує 24 Канал.
Цей момент вона підписала словами: "Мистецтво захищатися".
Ефектний підкат від Таловєрова: дивіться відео
Ще один подібний епізод стався, коли м'яч контролював Костас Цимікас, який намагався прострілити в штрафний майданчик на свого партнера. Таловєров знову здійснив ефектний підкат та емоційно це відсвяткував, що не залишилося без уваги:
Максим Таловєров просто обожнює підкати.
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Довідка. Максим Таловєров став гравцем Плімута 31 січня. Він уже встиг провести два поєдинки, в яких його команда здобула перемоги.
Наступний матч Плімут проведе 12 лютого проти Міллволла. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.