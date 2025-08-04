У неділю, 3 серпня, було зіграно декілька поєдинків першого туру Української Прем'єр-ліги з футболу. В одному з них Епіцентр вдома приймав Шахтар.

Гра відбулася в Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича та закінчилася мінімальною перемогою "гірників" з рахунком 1:0. Її відвідало 9850 глядачів, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

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Який рекорд був до цього?

Це найбільша кількість людей на футбольній арені від початку повномасштабного вторгнення. До цього рекорд відвідуваності в період з 24 лютого 2022 року було встановлено на матчі Карпати – Зоря.

В останньому турі сезону-2024/2025 поєдинок у Львові відвідало 6500 уболівальників. Тоді "леви" мали можливість здобути право зіграти у єврокубках, але не змогли цього зробити, поступившись з рахунком 1:3.

Зазначимо, що для Епіцентра це був дебютний матч в історії в елітному дивізіоні українського футболу. Минулого сезону колектив з Кам’янця-Подільського став чемпіоном Першої ліги.

Епіцентр – Шахтар: відеоогляд поєдинку

Довідка. Підопічні Сергія Нагорняка проводитимуть домашні поєдинки УПЛ у Тернополі через невідповідність стадіону в рідному місті вимогам вищого дивізіону.

Нагадаємо, що в першому турі Української Прем'єр-ліги інший дебютант турніру створив сенсацію – Кудрівка перемогла Олександрію, яка є чинним срібним призером.