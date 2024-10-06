Лаура Селія, ймовірна дівчина Беллінгема, активно займається своїми соціальними мережами. Зазвичай, вона публікує результат фотосесій, також за нею слідкують більше, ніж 550 тисяч фолловерів.

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Чарівна Лаура Селія

25-річна нідерландська модель цього разу поділилась зі своїми підписниками фотосетом із Парижу у чарівній червоній сукні, яка підкреслює її витончену фігуру. Прихильники Селії почали одразу засипати її компліментами.

У комментарях під дописом можна побачити тільки: "Ти мрія", "Ти така приголомшлива", "Яка елегантність".

Лаура Селія поділилась світлинами із Парижу / Фото з інстаграму дівчини

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Зазначимо, що останнім часом шириться багато чуток, нібито про те, що зірковий півзахсник Реала зустрічається з нідерландською моделлю Лаурою Селією. Однак, різні джерела все частіше спростовують цю інформацію.