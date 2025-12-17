Укр Рус
17 грудня, 18:04
2
Оновлено - 18:45, 17 грудня

Чи зможе Джошуа нокаутувати Джейка Пола: зірка українського боксу дав прогноз на бій

Єгор Торяник
Основні тези
  • Український боксер Владислав Сіренко очікує перемогу Ентоні Джошуа над Джейком Полом, сподіваючись на нокаут.
  • Поєдинок між Полом та Джошуа відбудеться в Маямі і буде транслюватися Netflix, матиме офіційний статус і враховуватиметься у рейтингу боксерів.

Ентоні Джошуа вже зовсім скоро повернеться на професійний ринг. Британський боксер у ніч проти 20 грудня (в Україні) зустрінеться у протистоянні з блогером Джейком Полом зі США.

Поєдинок відбудеться у Маямі на арені "Kaseya Center". Український боксер Владислав Сіренко у коментарі 24 каналу поділився думками про майбутній бій Пол – Джошуа.

Що сказав Сіренко про бій Пол – Джошуа?

Український боксер заявив, що він очікує перемогу Джошуа у бою з Полом. Ба більше, він сподівається, що британський боксер завершить поєдинок з блогером – нокаутом.

Буде цікаво подивитися, як Джошуа нокаутує Джейка Пола. Якщо британський боксер не завершить бій достроково, то для мене це буде mismatch,
– сказав Владислав.

Також Сіренко висловив впевненість у тому, що цей поєдинок більше медіапроєкт, а ніж реальне протистояння. 

Пол – Джошуа: що відомо про бій?