УКР РУС
20 січня 2025, 16:21
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Полісся оголосило про новий трансфер: "вовків" підсилить уругваєць

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Уругвайський нападник Факундо Батіста приєднався до житомирського Полісся з мексиканського клубу Некакса, підписавши контракт на три роки з можливістю продовження на ще один сезон.
  • Батіста відзначився 10 голами і трьома результативними передачами у сезоні-2024/2025, і відомий своєю швидкістю, технікою та вмінням грати на різних позиціях в атаці.

Уругвайський нападник Факундо Батіста став гравцем житомирського Полісся. Він перейшов з мексиканського клубу Некакса.

Полісся продовжує працювати над підсиленням складу команди. Житомирський клуб оголосив про черговий трансфер, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Полісся

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Новий гравець Полісся

Факундо Батіста був гравцем Некакса, однак останні півроку був в оренді в уругвайському Пеньяролі.

З Поліссям гравець підписав контракт на три роки з можливістю продовження на ще один сезон. 

"Факундо Батіста відомий своєю швидкістю, технікою та вмінням правильно обрати позицію, що дозволяє йому забивати голи. Вміння грати на різних позиціях в атаці робить його універсальним гравцем, здатним адаптуватися до будь-якої тактики тренера. Проте основна позиція уругвайця – центральний нападник", – написали "вовки".

Факундо Батіста / Фото з фейсбуку ФК Полісся

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Батіста зіграв 23 матчі, у яких забив 10 голів та віддав три результативні передачі. 