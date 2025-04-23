Шанс врятувати сезон: онлайн-трансляція півфіналу Кубка України Полісся – Шахтар

У середу, 23 квітня, відбудуться обидва поєдинки півфіналу Кубка України з футболу. Другий фіналіст визначиться у протистоянні Полісся – Шахтар.

Команди зіграють у Житомирі на Центральному стадіоні. Стартовий свисток пролунає о 18:00, повідомляє 24 Канал.

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Битва за фінал

Для обох команд Кубок України є шансом врятувати сезон, який складається не найкращим чином. "Гірники" за п'ять турів до закінчення УПЛ мають лише математичні шанси на чемпіонство, а "вовки" не змогли повноцінно поборотися за медалі, хоча теоретично ще можуть наздогнати команду Маріно Пушича (різниця 9 очок).

Житомирський клуб ще ніколи не виходив до фіналу національного кубка, тож має можливість переписати власну історію. Шахтар при цьому є рекордсменом за перемогами в цьому турнірі – 14 трофеїв.

Що цікаво, в історії очних протистоянь саме Полісся має перевагу. Ба більше, "вовки" в офіційних матчах не пропустили від "гірників" жодного гола – три перемоги та нічия (баланс голів 4:0).

Дивіться передматчеву студію гри Полісся – Шахтар

Онлайн-трансляція поєдинку Полісся – Шахтар (перший тайм)

Дивіться другий тайм матчу Полісся – Шахтар

Зазначимо, що фінал Кубка України відбудеться також у Житомирі. Команди боротимуться за трофей 14 травня – час початку гри наразі залишається невідомим.