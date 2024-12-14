У ці вихідні в чемпіонаті України 2024-2025 проходить 17 тур УПЛ. Центральний матч вікенду пройде в неділю, 15 грудня, в Житомирі, де Полісся прийматиме Шахтар, повідомляє 24 Канал. Початок – о 18:00 за київським часом.

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Реванш за перше коло

"Вовки" відверто провалюють останні матчі в УПЛ. Підопічні Імада Ашура не можуть виграти вже вісім зустрічей поспіль, через що впали аж на 5 місце в турнірній таблиці.

При цьому Полісся відпустило Кривбас на сім очок, а саме між цими командами має бути розіграна путівка у Лігу конференцій. Це сильно контрастує із яскравим початком сезон.

Житомирці стартували з шести перемог у восьми матчах та боролись із Динамо та Олександрією за перше місце. Одна з тих перемог була здобута саме над Шахтарем (1:0 у Києві з голом Чоботенка).

Зараз же "гірники" у куди кращому стані, ніж на старті сезону. В останніх восьми іграх Шахтар виграв шість разів та підтягнувся до Олександрії. За втраченими очками донеччани вже навіть випереджають "аграріїв".

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Тому недивно, що саме Шахтар є фаворитом звітного бою в Житомирі. Коефіцієнт на перемогу підопічних Пушича становить 1,50. тоді як на успіх Полісся – 8.10. Нічия ж оцінюється у 4.65.

При цьому експерти очікують на велику кількість голів. На "тотал більше 2.5" виставлений коефіцієнт 1,94, тоді як на ТМ2.5 – 2.05. Головними претендентами на забитий гол є наступні гравці: