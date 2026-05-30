Польща – Україна: о котрій годині матч

Збірна України 31 травня у Вроцлаві проведе товариський поєдинок проти національної команди Польщі. Матч буде доступний для перегляду онлайн.

Ця гра стане дебютною для нового тренерського штабу української збірної, який очолив італієць Андреа Мальдера. Він став першим іноземним головним тренером в історії національної команди України, повідомляє 24 Канал.

О котрій розпочнеться матч Польща – Україна?

Товариський футбольний поєдинок між збірними Польщі та України стартує о 18:30 за київським часом на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав".

Пряму трансляцію ексклюзивно забезпечить медіасервіс MEGOGO на каналі "MEGOGO Футбол 1" та в розділі "Спорт" для передплатників.

Чому Україна зіграє з Польщею?

Обидві національні команди не зуміли кваліфікуватися на чемпіонат світу 2026 року, програвши у плей-оф збірній Швеції. Тож цей товариський матч можна розглядати як старт оновлення складів і підготовки до осіннього початку Ліги націй.

Загалом між командами є тривала історія протистоянь, у якій невелика перевага на боці Польщі. Всього вони зіграли 10 матчів: Польща виграла 5 разів, Україна – 3, ще 2 поєдинки завершилися внічию. Остання зустріч відбулася у червні 2024 року перед Євро, тоді польська збірна перемогла Україну з рахунком 3:1.