Помер легендарний тренер Мілана та Роми Фабіо Кудічіні

У середу, 8 січня, перестало битися серце відомого італійського голкіпера Фабіо Кудічіні. На момент смерті йому було 89 років.

Пресслужби Мілана та Роми вшанували пам'ять легендарного голкіпера Фабіо Кудічіні. Саме там гравець провів найуспішніші роки своєї кар'єри, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Мілана.

Читайте також Важка хвороба забрала життя: померла дружина футболіста Вереса Тетяна Гончаренко

Що відомо про голкіпера

У складі Роми Кудічіні провів 207 матчів, де став володарем Кубка Італії у 1964 році.

Після цього він перейшов у Мілан, з яким він здобув Кубок європейських чемпіонів, Міжконтинентальний кубок і Кубок Італії. Загалом за "россонері" він зіграв 183 протистояння.

Також він грав за такі клуби як Удінезе та Брешія.

Відзначимо, що син Фабіо, Карло Кудічіні, був голкіпером Челсі, з яким двічі був чемпіоном Англії.