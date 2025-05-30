Колишній переможець етапу Тур де Франс помер під час благодійної велогонки
- Під час благодійної велогонки у Бельгії помер 60-річний бельгійський велогонщик Людо Дірксенс.
- Дірксенс був відомим спортсменом, який виграв етап на Тур де Франс та став чемпіоном Бельгії у груповій гонці.
У четвер, 29 травня, відбулась виставкова велогонка у Бельгії. Перегони проходили в межах благодійної акції на підтримку організації "Stand Up for Cancer", яка прагне підвищити обізнаність та фінансувати дослідження, а також лікування раку всіх пацієнтів.
Під час змагань відбулась трагічна подія. Помер 60-річний знаменитий бельгійський велогонщик Людо Дірксенс, повідомляє 24 канал із посиланням на Cyclingnews.
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Причина смерті
В ході благодійної велогонки спортсмени мали подолати дистанцію довжиною у 250 кілометрів за 4 дні.
Під час перегонів Людо Дірксенсу стало погано. Лікарі намагались врятувати життя бельгійського велогонщика, але безуспішно.
Що відомо про Дірксенса
- Людо Дірксенс підписав перший професійний контракт у 29 років. Бельгієць завершив кар'єру у 41 рік.
- У 1999 році Дірксенс став чемпіоном Бельгії у груповій гонці, а потім виграв етап на Тур де Франс.
Раніше повідомляли, що автомобіль збив німецьких велогонщиків під час тренувальної поїздки.