Колишній переможець етапу Тур де Франс помер під час благодійної велогонки

У четвер, 29 травня, відбулась виставкова велогонка у Бельгії. Перегони проходили в межах благодійної акції на підтримку організації "Stand Up for Cancer", яка прагне підвищити обізнаність та фінансувати дослідження, а також лікування раку всіх пацієнтів.

Під час змагань відбулась трагічна подія. Помер 60-річний знаменитий бельгійський велогонщик Людо Дірксенс, повідомляє 24 канал із посиланням на Cyclingnews. Читайте також Машина на смерть збила 19-річну італійську велосипедистку Причина смерті В ході благодійної велогонки спортсмени мали подолати дистанцію довжиною у 250 кілометрів за 4 дні. Під час перегонів Людо Дірксенсу стало погано. Лікарі намагались врятувати життя бельгійського велогонщика, але безуспішно. Що відомо про Дірксенса Людо Дірксенс підписав перший професійний контракт у 29 років. Бельгієць завершив кар'єру у 41 рік.

У 1999 році Дірксенс став чемпіоном Бельгії у груповій гонці, а потім виграв етап на Тур де Франс. Раніше повідомляли, що автомобіль збив німецьких велогонщиків під час тренувальної поїздки.