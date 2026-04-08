Хвилина мовчання за Луческу: як Ліга Чемпіонів віддала шану легенді футболу

Футбольна спільнота продовжує виявляти шану румунському тренеру Мірчі Луческу. Цього разу до проявів поваги долучилася й УЄФА.

УЄФА оголосила, що всі матчі єврокубків цього тижня розпочинатимуться хвилиною мовчання на знак пам'яті про Мірчу Луческу. Таке рішення прийнято, щоб вшанувати колишнього тренера Динамо, Шахтаря та національної збірної Румунії, який пішов з життя 7 квітня у віці 80 років.

Як вшанують пам'ять Луческу?

Хвилина мовчання відбудеться на матчах Ліги чемпіонів, серед яких Атлетіко – Барселона та ПСЖ – Ліверпуль, а також на всіх інших поєдинках 1/4 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій.

На знак вшанування пам'яті Мірчі Луческу на всіх майбутніх матчах клубних турнірів УЄФА, запланованих на цей тиждень, буде оголошено хвилину мовчання,

– йдеться у заяві організації.

Зокрема, 9 квітня свій поєдинок у чвертьфіналі Ліги конференцій проведе колишній клуб Луческу – Шахтар. Донеччани зустрінуться в Польщі з нідерландським АЗ.

Як розпочалися матчі Ліги Чемпіонів?

Матч між ПСЖ і Ліверпулем розпочався хвилиною мовчання – футболісти вшанували пам'ять Луческу. На поєдинку у Франції також був присутній президент УЄФА Александер Чеферін.

Хвилина мовчання на матчі ПСЖ – Ліверпуль / Фото скриншот з трансляції MEGOGO

У паралельному матчі між Барселоною та Атлетіко також відбулися подібні заходи.

Хвилина мовчання у матчі Барселона – Атлетіко / Фото скриншот з трансляції MEGOGO

