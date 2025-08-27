У середу, 27 серпня, стало відомо про смерть Сергія Третяка, який був другом Артема Мілевського. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм ексфутболіста Динамо.

Що відомо про смерть друга Мілевського?

Артем Мілевський опублікував спільне фото із Сергієм Третяком у чорно-білому фоні та написав слова співчуття з приводу його смерті.

"Люблю тебе, Серьога. RIP", – підписав світлину Мілевський.

Мілевський написав про смерть друга / скриншот з інстаграму

Жодної інформації про причини смерті Сергія Третяка не повідомляються. У коментарях підписники нагадали про інтерв'ю друга Мілевського, яке він дам майже рік тому. У ньому Третяк розповів інформацію, що за його вбивство начебто обіцяли 300 тисяч доларів. Та попри погрози Сергій обіцяв повернутися в України.

Коментар про Сергія Третяка / скриншот з інстаграму

Хто такий Сергій Третяк?

Сергій Третяк опинився в компанії Артема Мілевського, коли зірка Динамо та збірної України завершив кар'єру.

У цей період у Мілевського почалися проблеми з алкоголем. За словами Сергія Третяка, саме він вмовив Артема розпочати лікування.

З цього часу Третяк взяв Мілевського під свою опіку. Він зняв будинок у передмісті Києва, де вони разом жили.

Третяк неодноразово потрапляв у різноманітні скандали. Його звинувачували в організації договірних матчів.

Поліція кілька разів навідувалася в будинок, в якому мешкали Мілевський та Третяк. Тоді хлопці пов'язували обшуки з попереднім власником.

Відомо, що Третяк був акціонером букмекерської контори в Іспанії. У вересні 2024 року вони з Мілевським зробили ставку на матч бразильського чемпіонату та виграли 683 тисячі гривень.

Восени 2024 року Третяк виїхав з України. Він обіцяв через кілька місяців повернутися, але не дотримався обіцянки.

