В среду, 27 августа, стало известно о смерти Сергея Третьяка, который был другом Артема Милевского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм экс-футболиста Динамо.
Читайте также Умер бывший футболист Днепра Сергей Парастаев
Трагической новостью о смерти своего друга Сергея Третьяка рассказал Артем Милевский. Его связывали с участием в нелегальных ставках.
В среду, 27 августа, стало известно о смерти Сергея Третьяка, который был другом Артема Милевского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм экс-футболиста Динамо.
Читайте также Умер бывший футболист Днепра Сергей Парастаев