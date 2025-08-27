В среду, 27 августа, стало известно о смерти Сергея Третьяка, который был другом Артема Милевского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм экс-футболиста Динамо.

Читайте также Умер бывший футболист Днепра Сергей Парастаев