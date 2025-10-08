Серце Юрія Сусли перестало битись 5 жовтня на 92-му році життя. Футболіст був першим в історії голкіпером львівського клубу, пише 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Карпат.

Карпати втратили ще одну легенду?

Причина смерті легендарного воротаря не повідомляється. Ймовірно, тут справа у солідному віці. У львівському клубі висловили свої співчуття родині та близьким Юрія Сусли.

Поминальна панахида відбулась у середу, 8 жовтня, у костелі Святого Антонія Падуанського у Львові.

Що відомо про Юрія Суслу?

Юрій Сусла народився 5 лютого 1934-го року на Закарпатті.

Пограв за Спартак Ужгород, ОДО Львів та ЦСК МО та СКА Львів (дані Transfermarkt).

Із 1963-го року Сусла грав за Карпати. Юрій Федорович став першим в історії голкіпером "зелено-білих". Воротар захищав володіння "левів" у їх першому матчі в історії проти гомельського Локомотива (1:0).

Був найстаршим футболістом львівського клубу та провів за команду 77 ігор.

Після закінчення кар'єри Сусла залишився працювати у Карпатах, але вже у ролі тренера. Виграв Кубок СРСР.

Був наставником у СДЮШОР Карпати, де долучився до виховання відомих голкіперів – Богдана Шуста, Богдана Когута, Романа Мисака, Андрія Тлумака та інших воротарів.

Нагадаємо, що нещодавно непоправної втрати зазнав фанатський сектор львівських Карпат. На війні проти Росії загинув Руслан Загурський. Уболівальник героїчно загинув під час евакуації поранених побратимів.