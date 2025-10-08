Сердце Юрия Сусли перестало биться 5 октября на 92-м году жизни. Футболист был первым в истории голкипером львовского клуба, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Карпат.

Карпаты потеряли еще одну легенду?

Причина смерти легендарного вратаря не сообщается. Вероятно, здесь дело в солидном возрасте. Во львовском клубе выразили свои соболезнования семье и близким Юрия Суслы.

Поминальная панихида состоялась в среду, 8 октября, в костеле Святого Антония Падуанского во Львове.

Что известно о Юрии Сусле?

Юрий Сусла родился 5 февраля 1934-го года на Закарпатье.

Поиграл за Спартак Ужгород, ОДО Львов и ЦСК МО и СКА Львов (данные Transfermarkt).

С 1963-го года Сусла играл за Карпаты. Юрий Федорович стал первым в истории голкипером "зелено-белых". Вратарь защищал владения "львов" в их первом матче в истории против гомельского Локомотива (1:0).

Был самым старшим футболистом львовского клуба и провел за команду 77 игр.

После окончания карьеры Сусла остался работать в Карпатах, но уже в роли тренера. Выиграл Кубок СССР.

Был наставником в СДЮШОР Карпаты, где присоединился к воспитанию известных голкиперов – Богдана Шуста, Богдана Когута, Романа Мысака, Андрея Тлумака и других вратарей.

Напомним, что недавно невосполнимую потерю понес фанатский сектор львовских Карпат. На войне против России погиб Руслан Загурский. Болельщик героически погиб во время эвакуации раненых побратимов.