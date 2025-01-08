Важка хвороба забрала життя: померла дружина футболіста Вереса Тетяна Гончаренко

Великі випробування випали на долю родини захисника рівненського Вереса Романа Гончаренка. Після страшної хвороби померла його кохана дружина Тетяна.

Про смерть Тетяни Гончаренко повідомила пресслужба рівненського Вереса. Дружині футболіста було 34 роки, пише 24 Канал.

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Перестало битися серце у дружини Романа Гончаренка

Футбольний клуб висловив співчуття з приводу передчасної втрати.

"Верес співчуває… У сімʼї нашого захисника Романа Гончаренка сталася велика втрата. Перестало битися серце у дружини Романа – Тетяни Гончаренко

Наші великі співчуття для Романа та його сімʼї. Тримайтеся!", – йдеться у повідомленні клубу.

Роман та Тетяна Гончаренко влітку минулого року святкували п'ять років шлюбу. Без матері залишився чотирирічний син Дамір.

Тетяна Гончаренко боролася з раком / фото з інстаграму дружини футболіста

Влітку 2023 року на своїй сторінці в інстаграмі Тетяна повідомила, що лікарі виявили у неї рак молочної залози. На превеликий жаль, підступна хвороба забрала життя у дружини Романа Гончаренка.