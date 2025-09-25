Навіть попри введення нових технологій таких, як система відеоповторів VAR рефері продовжують потрапляти у різноманітні скандали. 24 канал розповідає про помилки та "суддівські вбивства" в українському футболі.

Шахтар – Динамо (2012)

7 квітня 2012 року на "Донбас Арені" відбувся матч 26-го туру Української Прем'єр-ліги 2011/2012 між Шахтарем та Динамо. У тому дербі "гірники" здобули перемогу над киянами з рахунком 2:0 завдяки голам Алекса Тейшейри та Ярослава Ракицького.

Головним арбітром "Класичного" був Юрій Вакс. Після матчу рефері звинуватили в ухваленні спірних рішень та упередженості на користь Шахтаря, що вплинуло на результат матчу.

Ключовий епізод матчу стався на 42-й хвилині за рахунку 0:0 на табло. Юрій Вакс показав другу жовтку картку Денису Гармашу через те, що футболіст нібито вийшов на поле без його дозволу після отримання медичної допомоги.

Скандальне вилучення Гармаша: дивіться відео

Рішення головного арбітра викликало обурення у представників Динамо. Окрім того, причиною для розмов про суддівство в одну сторону виникли, тому що Юрій Вакс не зафіксував декілька жорстких порушень на футболістах київського клубу.

Згодом Федерація футболу України (нині УАФ) переглянула спірний момент матчу Шахтар – Динамо та ухвалила рішення щодо Юрія Вакса. Арбітра було відсторонено від роботи у 12 матчах чемпіонату.

Олімпік – Шахтар (2021)

Скандальним виявився матч між двома донецькими командами Олімпік та Шахтар у 17-му турі чемпіонату України 2020/2021. У тому поєдинку "гірники" перемогли з рахунком 0:1.

В одному з епізодів матчу Юрій Іванов не зарахував гол Олімпіка у ворота Шахтаря. Головний арбітр матчу зафіксував офсайд, що стало причиною для скасування взяття воріт.

Іванов скасував гол Олімпіка / Скриншот з відео

Після гри президент Олімпіка Владислав Гельзін різко висловився про рішення Іванова скасувати, на його думку, чистий гол. Функціонер перервав інтерв'ю головного тренера своєї команди Юрія Калитвинцева.

Скажи, що п******c суддя відірвав голову н***й, чого ти, б**, соромишся? Що ви, б***ь, все мовчите? А що мені говорити? 93% зараховують гол по телебаченню? Що ви розповідаєте? Що ви тут розповідаєте? Що ці, б***ь, експерти розповідають? Чистий гол скасовується. С**а, для чого цей п*****c італієць перебуває у нас н***й в країні, б***ь? Міняйте, с**а, їх усіх, б***ь",

– висловився Гельзін.

Відзначимо, що УАФ ніяк не відреагувала на скандальний епізод у матчі Олімпік – Шахтар. А прохання Владислав Гельзіна про оприлюднення запису перемовин між арбітрами проігнорували.

Верес – Шахтар (2023)

Матч 17-го туру УПЛ 2023/2024 між Вересом та Шахтарем не обійшовся без помилок з боку суддів. Тоді Катерину Монзуль звинуватили у сумнівному пенальті на користь "гірників".

Після удару Зубкова на 50-й хвилині матчу м'яч влучив у гравця футболіста Вереса. Катерина Монузль поспілкувавшись з Віталієм Романовим, який був відповідальним за VAR, ухвалила рішення про призначення 11-метрового удару у ворота рівненців.

Монузль поставила пенальті на користь Шахтаря: дивіться відео

Утім Олександр Зубков не зміг скористатися помилкою арбітрині Катерини Монзуль. Тодішній футболіст Шахтаря не реалізував пенальті у ворота Вереса завдяки зусиллям воротаря рівненців, який відбив удар.

У комітеті арбітрів згодом пояснили епізод з 11-метровим ударом, визнавши помилку бригади арбітрів.

"Гравець Шахтаря завдає удару по м'ячу, який влучає в ноги захисника Вереса, а потім відскакує до його тіла/руки. Дії настільки ненавмисні, що їх слід розцінювати тільки як такі, що не підлягають покаранню. Арбітр Катерина Монзуль неправильно призначає пенальті, а арбітр ВАР не виправляє її рішення, не кличе на перегляд на полі для проведення належної перевірки", – йдеться у повідомленні.

Металіст 1925 – Шахтар (2025)

У п'ятому турі УПЛ 2025/2026 відбувся скандальний епізод у матчі між Металістом 1925 та Шахтарем. В епіцентрі подій опинився Іван Калюжний, який забив рятівний гол на останніх хвилинах матчу.

Півзахисник Металіста відзначився чудовим забитим м'ячем, але взяття воріт могли скасувати через офсайд в Ігоря Когута. Однак, головний арбітр матчу зарахував гол Калюжного.

Металіст 1925 – Шахтар: дивіться відео

У підсумку Нікола Ріццолі визнав дві помилки арбітра у матчі чемпіонату України 2025/2026 Металіст 1925 – Шахтар. Головний експерт з арбітражу заявив, що рефері не мав призначати пенальті у ворота харків'ян, але також мав скасувати гол у ворота донецького клубу.

