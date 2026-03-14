Пономаренко у вогні: вундеркінд Динамо повторив рекорд київського клубу в чемпіонаті України

Нападник Динамо Матвій Пономаренко продовжує запалювати в чемпіонаті України. Після призначення Ігоря Костюка форвард почав забивати із шаленою швидкістю.

Черговим успішним матчем для Матвія стала гра проти Оболоні в рамках 20-го туру УПЛ, повідомляє 24 Канал. Гол Пономаренка приніс Динамо перемогу у київському дербі з рахунком 2:1.

Який рекорд у Пономаренка?

На 40-й хвилині Матвій відгукнувся на пас від Піхальонка та влучно пробив повз кіпера. Це був шостий матч УПЛ поспіль, в якому Пономаренко відзначився голом.

Це дозволило гравцю стати рекордсменом Динамо. Раніше лише трьом гравцям киян вдавалось відзначитись голом у шести іграх поспіль. Мова про Максима Шацьких, Діогу Рінкона та Віктора Циганкова.

Перший мав гольову серію на стику сезоні 2002 – 2003 та 2003 – 2004. У свою чергу бразилець запалював у кампанії 2005 – 2006, а чинний вінгер Жирони – у сезоні 2017 – 2018.

При цьому Матвій ще має шанс побити аналогічний рекорд для всієї УПЛ. Двом ексгравцям Шахтаря вдавалось оформити довші результативні серії:

Алекс Тейшейра – 10 матчів у сезоні 2017 – 2018

– 10 матчів у сезоні 2017 – 2018 Алекс Тейшейра – 7 матчів у сезонах 2015 – 2016 та 2016 – 2017

– 7 матчів у сезонах 2015 – 2016 та 2016 – 2017 Андрій Воробей – 7 матчів у сезоні 2000 – 2001

Відзначимо, що цього сезону Пономаренко забив вже 9 голів у 15-ти матчах усіх турнірів. Футболіст лідирує у гонці бомбардирів УПЛ, маючи по вісім м'ячів разом із Пилипом Будківським (Зоря), Бабукаром Фалом (Карпати) та Миколою Гайдучиком (Полісся).

