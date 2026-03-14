Пономаренко у вогні: вундеркінд Динамо повторив рекорд київського клубу в чемпіонаті України
- Матвій Пономаренко забив у шостому матчі УПЛ поспіль.
- За цим показником гравець повторив рекорд Динамо в чемпіонаті України.
Нападник Динамо Матвій Пономаренко продовжує запалювати в чемпіонаті України. Після призначення Ігоря Костюка форвард почав забивати із шаленою швидкістю.
Черговим успішним матчем для Матвія стала гра проти Оболоні в рамках 20-го туру УПЛ, повідомляє 24 Канал. Гол Пономаренка приніс Динамо перемогу у київському дербі з рахунком 2:1.
Який рекорд у Пономаренка?
На 40-й хвилині Матвій відгукнувся на пас від Піхальонка та влучно пробив повз кіпера. Це був шостий матч УПЛ поспіль, в якому Пономаренко відзначився голом.
Це дозволило гравцю стати рекордсменом Динамо. Раніше лише трьом гравцям киян вдавалось відзначитись голом у шести іграх поспіль. Мова про Максима Шацьких, Діогу Рінкона та Віктора Циганкова.
Перший мав гольову серію на стику сезоні 2002 – 2003 та 2003 – 2004. У свою чергу бразилець запалював у кампанії 2005 – 2006, а чинний вінгер Жирони – у сезоні 2017 – 2018.
При цьому Матвій ще має шанс побити аналогічний рекорд для всієї УПЛ. Двом ексгравцям Шахтаря вдавалось оформити довші результативні серії:
- Алекс Тейшейра – 10 матчів у сезоні 2017 – 2018
- Алекс Тейшейра – 7 матчів у сезонах 2015 – 2016 та 2016 – 2017
- Андрій Воробей – 7 матчів у сезоні 2000 – 2001
Відзначимо, що цього сезону Пономаренко забив вже 9 голів у 15-ти матчах усіх турнірів. Футболіст лідирує у гонці бомбардирів УПЛ, маючи по вісім м'ячів разом із Пилипом Будківським (Зоря), Бабукаром Фалом (Карпати) та Миколою Гайдучиком (Полісся).
Як Динамо виступає у сезоні 2025 – 2026?
- "Біло-сині" непогано розпочали поточний сезон, вигравши чотири поспіль матчі в УПЛ. Також Динамо пройшло Хамрун Спартанс у кваліфікації Ліги чемпіонів.
- Однак після цього на команду чекав спад. Динамо вилетіло з ЛЧ від кіпрського Пафоса та зазнало невдачі у кваліфікації Ліги Європи, поступившись Маккабі Тель-Авів.
- "Біло-сині" потрапили в основну стадію Ліги конференцій, де посіли лише 27 місце та не вийшли у плей-оф. В чемпіонаті ж команда провела жахливу осінь.
- "Біло-сині" виграли лише один з 10-ти осінніх матчів в УПЛ, через що з посади головного тренера було звільнено Олександра Шовковського. На його місце було призначено Ігоря Костюка.
- В турнірній таблиці УПЛ команда піднялась на третє місце, але у Полісся ще є гра в запасі. Також Динамо продовжує виступ у Кубку України, дійшовши до півфіналу.