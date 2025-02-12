Цього тижня в Лізі Європи 2024-2025 стартує стадія плей-оф. Центральною парою в 1/16 фіналу стане битва між Порту та Ромою, повідомляє 24 Канал. Перший матч пройде на полі португальців, початок – 13 лютого о 22:00 за київським часом.

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Центральний бій першої стадії

Обидві команди вважались серед фаворитів Ліги Європи, але основну стадію пройшла із великими труднощами. У перших п'яти іграх кожен з клубів здобув лише по одній перемозі.

Рятувати ситуацію довелось взимку, Рома та Порту набрали по шість балів у трьох іграх та фінішували всередині таблиці. Зрештою жереб звів ці команди на першій же стадії плей-оф.

В чемпіонаті обидва клуби також переживають труднощі. Команда Артема Довбика застрягла на дев'ятій сходинці в Серії А та поки не може наблизитись до єврокубкової зони. Сам же українець має вже 13 голів у 32-х зустрічах.

Що стосується Порту, то "дракони" випали із чемпіонської гонки в Примейрі. Команда йде на третій сходинці. з відставанням у 8 очок від лідера Спортінга. У свою чергу Бенфіка випереджає лише на 4 бали.

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У першій грі 1/16 фіналу фаворитом вважається португальський клуб. Коефіцієнт на перемогу Порту становить 2,49, тоді як Роми – 3,18. Нічия ж оцінюється у 3,55.

При цьому експерти не очікують на багато голів у матчі. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2,04, тоді як на ТМ2,5 – 1,95. Ймовірність того, що Довбик відзначиться м'ячем, становить 2,60.

При цьому фаворитом у парі є саме Рома, адже за тиждень буде ще матч-відповідь на її полі. Прохід "вовків" в 1/8 фіналу оцінюється в 1,66, тоді як Порту – у 2,33.

Італійці та португальці мають у своїй історії шість очних матчів на євроарені. Перевага на боці "драконів" – 3 перемоги, 2 нічиї та 1 поразка. При цьому у всіх трьох двоматчевих дуелях далі проходив саме Порту.