На этой неделе в Лиге Европы 2024-2025 стартует стадия плей-офф. Центральной парой в 1/16 финала станет битва между Порту и Ромой, сообщает 24 Канал. Первый матч пройдет на поле португальцев, начало – 13 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Центральный бой первой стадии

Обе команды считались среди фаворитов Лиги Европы, но основную стадию прошла с большим трудом. В первых пяти играх каждый из клубов получил лишь по одной победе.

Спасать ситуацию пришлось зимой, Рома и Порту набрали по шесть баллов в трех играх и финишировали внутри таблицы. В конце концов жребий свел эти команды на первой же стадии плей-офф.

В чемпионате оба клуба также переживают трудности. Команда Артема Довбика застряла на девятой строчке в Серии А и пока не может приблизиться к еврокубковой зоне. Сам же украинец имеет уже 13 голов в 32-х встречах.

Что касается Порту, то "драконы" выпали из чемпионской гонки в Примейре. Команда идет на третьей строчке. с отставанием в 8 очков от лидера Спортинга. В свою очередь Бенфика опережает лишь на 4 балла.

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В первой игре 1/16 финала фаворитом фаворитом считается португальский клуб. Коэффициент на победу Порту составляет 2,49, тогда как Ромы – 3,18. Ничья же оценивается в 3,55.

При этом эксперты не ожидают много голов в матче. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 2,04, тогда как на ТМ2,5 – 1,95. Вероятность того, что Довбик отметится мячом, составляет 2,60.

При этом фаворитом в паре является именно Рома, ведь за неделю будет еще ответный матч на ее поле. Проход "волков" в 1/8 финала оценивается в 1,66, тогда как Порту – в 2,33.

Итальянцы и португальцы имеют в своей истории шесть очных матчей на евроарене. Преимущество на стороне "драконов" – 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение. При этом во всех трех двухматчевых дуэлях дальше проходил именно Порту.