"Вовки" спинили "драконів": Рома зіграла внічию з Порту у Лізі Європи

Єврокубковий сезон для Роми склався вкрай складно. "Вовки" лише в останній момент змогли врятуватись від вильоту та вийти у раунд плей-оф Ліги Європи-2024/2025.

Порту – Рома 1:1

Голи: Моура, 67, – Зекі Челік, 45+5

Вилучення: Крістанте, 72

Сьогодні, 13 лютого, відбулись перші стикові матчі реформованої Ліги Європи-2024/2025. У одному з поєдинків Рома на виїзді зустрічалась з непоступливим Порту, повідомляє 24 канал.

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Гол у компенсований час

Рома ніколи раніше не проходила Порту в єврокубках. Для римлян матч проти "драконів" став нагодою забезпечити хороший результат перед другою грою вдома.

Команди у першому таймі багато атакували, але справа не доходила до забитих голів. Чимало ударів приходились вище або далеко в бік воріт. Статистика говорить сама за себе – Порту завдало один удар у площину воріт, у Роми – два.

Саме другим пострілом римляни відкрили рахунок. Наприкінці першої половини гри лік голам у єврокубковому поєдинку відкрив турецький правий захисник "вовків" Зекі Челік.

Гол Челіка у ворота Порту: дивіться відео

Порту вирвало нічию

Другий тайм команди розпочали активно. Гравці контролювали м'яч та гризлись за кожен сантиметр поля. Проте фортуна повернулась обличчям до Порту, які зуміли зрівняти рахунок.

У середині другої половини гри Франсішку Моура встановив паритет у поєдинку Португальський захисник потужним ударом пробив по воротах римлян. Голкіпер був безсилим.

Гол Моури у ворота Роми: дивіться відео

В останній третині матчу Рома залишилась у меншості. Браян Крістанте під час небезпечної атаки Порту завалив на газон гравця "драконів" та отримав червону картку.

Більше голів у матчі команди не змогли забити. Перша гра 1/16 фіналу між Порту та Ромою завершилась внічию з рахунком – 1:1.