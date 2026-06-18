"Ніхто не був хорошим": сестра Роналду відреагувала на гру Португалії проти ДР Конго

Збірна Португалії провела свій перший матч на чемпіонаті світу 2026 року проти ДР Конго. Попри статус фаворита, португальці не змогли здобути перемогу й завершили гру внічию 1:1.

Катя Авейру, сестра португальського нападника Кріштіану Роналду, відреагувала на невдалий виступ національної команди. Вона висловила своє невдоволення в інстаграм-сторіс, однак згодом видалила свій допис.

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Що написала Авейру про гру Португалії?

Авейру піддала нищівній критиці гру всієї команди, зазначивши, що футболісти повністю провалили поєдинок.

Якимось чарівним чином вони розучилися віддавати передачі, вигравати м'ячі та проводити контратаки. І зауважте: на мою скромну думку, ніхто не був хорошим,

– написала сестра Роналду.

Інстаграм-сторіс сестри Роналду / Фото скриншот Інстаграм

Чому гра Португалії з ДР Конго викликала таку реакцію?

Збірна ДР Конго вперше з 1974 року (тоді країна ще називалася Заїр) пробилася на чемпіонат світу. Гол Йоана Вісси наприкінці першого тайму став дебютним забитим м'ячем і приніс перше в історії ДР Конго очко на Мундіалях.

Напередодні поєдинку головний суперник Роналду, Ліонель Мессі, відзначився хет-триком за Аргентину, тоді як сам Роналду не зумів проявити себе у матчі. 41-річний капітан португальців провів на полі всі 90 хвилин.

Статистичні портали визнали його найгіршим гравцем матчу: лише 25 дотиків до м'яча (його особистий антирекорд у повних матчах на ЧС або Євро) та нереалізовані стовідсоткові гольові моменти.